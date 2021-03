Deux nouveaux titres et un feuilleton pour Geneviève Boucher

L’auteure eustachoise Geneviève Boucher ajoute deux romans et un feuilleton à quatre mains à ce parcours littéraire qui la tient occupée depuis la fin de 2019.

D’abord, le lectorat qu’elle s’était gagné avec Émeraude, premier tome d’une série appelée Gemme, sera sûrement heureux d’apprendre la sortie, prévue le 3 mars, d’un deuxième opus intitulé Améthyste, toujours aux éditions Andara, une maison blainvilloise spécialisée dans la littérature jeunesse.

Les lecteurs de 13 ans et plus y retrouveront le personnage de Caroline, plongée dans cet univers fantastique dont elle a pu voir se dessiner les contours, dans Émeraude, après qu’elle eut posé le pied à Rivière-du-Loup, pour se retrouver au cœur d’un étrange triangle amoureux.

Il est question d’amour, de pouvoir mystérieux et d’épreuves à surmonter dans ce roman de 384 pages qui en annonce un autre, bien évidemment, puisqu’il s’agit d’une trilogie. Apprenez-en davantage en vous rendant sur le site [andara.ca].

Le Sentier

Geneviève Boucher est aussi attachée à la maison longueuilloise Luzerne Rousse, spécialisée dans la littérature jeune adulte, avec qui elle a publié un premier roman-feuilleton, intitulé Le Briseur d’os, dans le cadre du Feuilleton des pousses, un exercice né de la présente pandémie et qui se destine à promouvoir malgré tout, et de façon originale, le talent des auteurs québécois.

Cette fois, Geneviève Boucher fait équipe avec sa fille de 16 ans, Charlie Gagnon, dans l’écriture d’un feuilleton intitulé Le Sentier, dont l’action se déroule à Saint-Eustache. On y parle de la rencontre de deux jeunes gens, David et Rachelle. Le premier s’est littéralement remis à vivre en croisant la route de la seconde. À quel point sont-ils liés?

Voilà ce que vous découvrirez en vous abonnant à ce feuilleton qui, tel que son nom l’indique, vous parviendra par tranches, une fois par mois, pendant tout une année.

Les Bellatrices

Le nom de Geneviève Boucher apparaît aussi sur le premier tome d’une nouvelle série appelée Les Bellatrices, également publiée aux Éditions Luzerne Rousse. Encore une fois, on voyage du réel au fantastique, en mêlant l’amour et la violence, dans une histoire qui se déroule à Montréal, où la police tente de piéger un tueur en séries. Mais voilà, ce meurtrier n’est pas humain et il faudra l’intervention des Bellatrices, des chasseuses de démons créées par les anges pour protéger l’humanité, dont l’avenir est en péril.

Ce premier tome s’intitule L’âme du semi-démon et le bouquin a été lancé virtuellement le 12 février. Pour en savoir davantage, visitez le site [www.luzernerousse.com] ou rejoignez l’auteure sur sa page Facebook.