Des suggestions lecture pour encourager nos auteurs

L’épopée de Carla Jouvenssen

Natif de Sainte-Thérèse, Philippe Mayrand, P.J Chadwick de son nom d’artiste, a découvert vers l’âge de 19 ans l’univers qui l’inspira dans son écriture. « J’allais dans la forêt à Blainville pour réaliser des films et j’ai vraiment eu la piqûre de créer des histoires dans ce décor-là », raconte Philippe. Puis après de longs voyages et périples qui l’ont mené dans les profondeurs de la jungle, l’auteur transmet son expérience avec la nature : « J’ai abouti par hasard dans un tout petit village avec une communauté qui pratiquait la spiritualité et pendant plusieurs années je me faisais réveiller par les singes le matin. C’est là que j’ai vu tout le langage universel de la nature. »

L’épopée de Carla Jouvenssen est une série de romans jeunesses qui suit une jeune fille qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux. Les adultes se plairont tout autant à cette lecture qui contient plusieurs doubles-sens. « Carla devient en quelque sorte la porte-parole de la révolution animale parce que les animaux sont tannés de se faire maltraiter par les humains. C’est un peu une métaphore de la crise climatique aussi », explique l’auteur qui a publiera cette année le troisième tome de la série.

Le canal

Le canal est le deuxième roman qu’à signé Daniel St-Amour. Dans ce roman policier, l’auteur eustachois propose un récit qui rassemble six enquêteurs privés engagés par une compagnie américaine qui leur donnera la tâche de retrouver le fils d’un important homme d’affaires New-Yorkais qui aurait disparu en Afghanistan. Daniel St-Amour n’y cache pas son intérêt pour les phénomènes paranormaux puisque l’histoire suit également un médium de Montréal qui prend part à l’enquête à l’insu des autres professionnels. Les lecteurs seront assurément surpris des dénouements qui s’enchaînent tout au long du roman.

Un pèlerin dans la boue

L’auteur et poète Michel Bouvrette originaire de Saint-Jérôme invite les lecteurs dans son périple sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec son plus récent ouvrage Un pèlerin dans la boue. « J’ai marché 14 jours, mais ce qui a été particulier, c’est qu’il y a eu 10 jours de pluie », avance M. Bouvrette quant à ce voyage qu’il a effectué en 2016. Ainsi, il y dévoile les péripéties et les réflexions d’un homme au travers une expérience spirituelle, humaine, mais surtout unique. « J’ai découvert que finalement ma liberté dépendait plus que je croyais de la température. Il y a aussi toutes ces questions sur le lâcher prise qui sont entrées en jeu », confie l’auteur.

Michel Bouvrette a adapté le récit en réalité augmentée pour offrir une expérience unique à ses lecteurs. « Avec l’Association des Auteurs des Laurentides, on cherche toujours des projets pour faire connaître les auteurs plus largement et de façon différente », explique M. Bouvrette. L’auteur invite donc les lecteurs à télécharger gratuitement l’application ARTivive pour découvrir son récit sous une nouvelle dimension. « Quand j’ai vu le résultat final, même moi je n’y crois pas comment mon voyage pouvait être aussi intéressant! », ricane-t-il.