Des spectacles en version ciné-parc

À compter du 23 juin, ICAR Mirabel sera l'hôte de spectacles nouveau genre, une formule unique adaptée au contexte actuel de pandémie de COVID-19. Place au TD musiparc.

Des artistes québécois à l’oeuvre sur scène, le tout projeté sur grand écran, au bénéfice de spectateurs assistant à l’événement… en direct de leur voiture. Au calendrier, une centaine de spectacles présentés dans cinq villes, dont Québec, Mercier, Bromont, Mirabel et Gatineau.

La programmation des deux premières semaines est connue. Chez ICAR Mirabel, il sera possible d’assister aux prestations de Marc Dupré (23 et 24 juin), Kaïn (25 et 26 juin), France D’Amour (27 juin), Marc Hervieux (1er juillet), Ludovick Bourgeois (2 juillet), 2Frères (3 et 4 juillet), ainsi que de Geneviève Jodoin et Laurence Jalbert (5 juillet). Des spectacles sont prévus jusqu’au 19 juillet.

«Comme la musique est le meilleur moyen de se rapprocher du bonheur, de redonner de l’énergie et d’assouvir ce désir des autres, j’aurai le privilège de jouer cet été dans le cadre des tournées musiparc, souligne France D’Amour. On n’attend que le public pour exploser de joie et de rock & roll!»

À saveur de festival

Lancé par Gestev et Musicor Spectacles, ce nouveau concept vise à permettre la présentation de concerts estivaux tout en respectant les consignes gouvernementales. Les gens pourront assister aux prestations de leurs artistes préférés, de façon sécuritaire, en direct de leur voiture et en utilisant leur radio FM. Une distance de deux mètres séparera chaque véhicule.

«Dans le contexte que nous connaissons actuellement, c’était important pour nous de trouver une façon créative et sécuritaire de divertir la population cet été, explique Martin Tremblay, chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement. Ces événements permettront au public de vivre une expérience de musique live unique au Québec à saveur de festival!»