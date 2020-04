Des spectacles annulés, reportés…

Le monde du spectacle est lui aussi malmené, par les temps qui courent, et les principaux diffuseurs de la région ont publié, au cours de la dernière semaine, de nouvelles informations quant aux plus récents chamboulements provoqués par la pandémie de COVID-19 dans leur programmation.

Santa Teresa

D’abord, nous apprenions, jeudi dernier, que la direction du Festival Santa Teresa annulait cet événement qui était prévu les 15, 16 et 17 mai, au centre-ville de Sainte-Thérèse, tant sur des scènes extérieures que dans les bars avoisinants. Aux directives concernant les rassemblements s’ajoutait une autre dimension, celle des interdictions d’entrée au pays pour les non-résidents et les voyageurs internationaux, notamment les membres du groupe Pussy Riot qui apparaissait en tête d’affiche.

La direction du Festival indique que tous les détenteurs de billets seront contactés, au cours des prochaines semaines, pour être remboursés.

Odyscène

Le diffuseur Odyscène, qui présente des spectacles au Théâtre Lionel-Groulx, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse et à la salle Pierre-Legault de Rosemère, a annoncé la suspension de sa programmation jusqu’au 25 juin. En parcourant la liste des événements qui étaient prévus depuis le 12 mars et jusqu’à cette date, on relève que certains d’entre eux ont été annulés, mais que plusieurs sont reportés à des dates qui sont déjà précisées.

On précise par ailleurs que les programmations des Grands Explorateurs et du Ciné-Groulx prévues en mai et juin sont pour l’instant maintenues, tout comme les spectacles des différentes écoles de musique ou de danse qui ont fait l’objet d’une location de salle.

Lorsque les instances gouvernementales le permettront, l’équipe d’Odyscène réintégrera ses locaux et tous les détenteurs de billets seront contactés pour être informés des différentes options qui s’offriront à eux.

Information: [odyscene.com].

Zénith

La situation est en tout point la même à la salle eustachoise du Zénith, qui décline aussi la liste des spectacles annulés ou reportés sur le site [lezenithsteustache.ca]. Différentes options s’offriront également aux détenteurs de billets avec qui le Zénith communiquera dès que possible. Vous pouvez également joindre le diffuseur par courriel, à l’adresse info@lezenithsteustache.ca.

Centre d’art La petite église

Également situé à Saint-Eustache, le Centre d’art La petite église suspend également sa programmation, et ce, jusqu’au 1er mai. Comme c’est le cas pour les diffuseurs précédents, le personnel de la billetterie communiquera dès que possible avec les détenteurs de billets pour leur faire part des différentes options offertes. Bien que les lignes téléphoniques demeurent ouvertes, on vous prie tout de même d’attendre qu’on vous appelle. Information: [www.lapetiteeglise.com].