Des prestations live en direct avec Playing for Change

Bonjour à tous! Une nouvelle suggestion pour déjouer la COVID-19. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir des musiciens peu connus provenant des quatre coins du monde et qui ont tous en commun d’être réunis au sein du projet musical Playing for Change.

Le projet en question a été mis sur pied en 2002 par la Fondation Playing for Change, une organisation sans but non lucratif destinée au développement d’écoles de musiques à travers le monde. Pour financer le tout, un site Web a été mis sur pied et on y diffuse régulièrement des vidéos mettant en vedette simultanément des musiciens et tournés à l’extérieur, dans leur environnement. On a aussi, au fil des ans, produit un documentaire et sorti des compilations en albums. Au menu, des chansons originales, mais aussi des reprises de chansons connues comme, par exemple All Along The Watchtower, de Jimi Hendrix. Des artistes connus sont associés au projet. Belles productions, belles performances. À découvrir!

Prestations live en direct

Ceci dit, Playing for Change présente ces jours-ci des prestations live en direct. Hier, c’était le guitariste espagnol Twanguero (prestation que l’on peut d’ailleurs revoir sur Youtube). Ce jeudi 7 mai, la bassiste Claire Finley doit normalement offrir une leçon de basse en direct, selon ce qui a été annoncé sur sa page Facebook. Mais, sur le site de Playing for Change, ce n’est pas encore inscrit au calendrier. Demain, le vendredi 8 mai, le violoncelliste américain d’origine chinoise Yo-Yo Ma sera en vedette, accompagné de sept autres musiciens. Et ce samedi 10 mai, différents artistes seront réunis autour du thème Listen to Music, aussi le titre d’une compilation déjà parue de 12 chansons enregistrées dans 25 pays et mettant en vedette plus de 200 musiciens.

Tout ça débute en direct sur le coup de 16 h, avec pour point de départ la page [www.facebook.com/PlayingForChange]. Pour voir le calendrier, cliquez ICI.

En attendant, pensez aussi à aller visiter le site Web de Playing fo Change, à l’adresse [https://playingforchange.com], pour en savoir davantage et visionner les vidéos produites à ce jour!