Des papillons bleus à Lorraine

L’œuvre Papillons Bleus, création de l’artiste lorraine Kathryne Bourgeois, trône joliment dans la forêt du Grand Coteau, à l’intersection des sentiers des Érables et des Trilles, depuis quelques jours. Symbolisant l’espoir et le renouveau, cette magnifique nuée de papillons en laine feutrée est installée sur le tronc d’un grand conifère, pour le plaisir des randonneurs.

Tous les papillons bleus (morphos des forêts tropicales d’Amérique du Sud) de l’œuvre ont été soigneusement préparés en superposant et en feutrant de multiples couches de fibres de laine, de soie et de viscose de teintes différentes… une création qui suscite émotion et sentiment d’évasion. Membre du Conseil des métiers d’art du Québec, reconnue internationalement pour ses réalisations en feutrage de laine et autres fibres naturelles, Mme Bourgeois enseigne les techniques de feutrage à l’aiguille et de feutrage mouillé. Artiste pleinement engagée à faire découvrir les merveilles de cet art à travers le monde, la créatrice a une vitrine sur Facebook : Focus Pokatus.

« L’exposition en nature de cette œuvre tombe à point puisque Lorraine a obtenu la certification « Ville amie des monarques » au printemps dernier. Bien que les morphos ne soient pas des papillons de notre région, ils sont eux aussi de précieux pollinisateurs, essentiels au maintien de la santé des écosystèmes. Voilà un beau clin d’œil aux monarques, une espèce bien de chez nous, que la Ville s’engage à continuer de protéger. Bonne balade en forêt et bonne découverte des Papillons Bleus », invite le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.