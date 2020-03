Des billets pour Santa Teresa à prix réduit pour les Thérésiens

Les Thérésiennes et les Thérésiens seront heureux d’apprendre qu’ils auront accès à des billets à prix réduit pour certains spectacles présentés au Festival Santa Teresa, qui se tiendra à Sainte-Thérèse du 15 au 17 mai prochain. Cette offre est possible grâce au partenariat entre le Festival et la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour bénéficier de ce rabais, les Thérésiennes et les Thérésiens intéressés doivent se présenter le mercredi 4 mars prochain, entre 13 h et 20 h 30, dans le hall d’entrée de la bibliothèque de Sainte-Thérèse (150, boul. du Séminaire). La Carte citoyen valide est obligatoire pour pouvoir se procurer deux billets maximum pour chacun des événements mentionnés ci-dessous.

Obtenez 20 % de rabais sur le prix régulier d’un billet pour les spectacles suivants:

-Alexandra Stréliski et Elisapie, à l’Église Sainte-Thérèse d’Avila, le vendredi 15 mai (prix régulier : 40,01 $/billet)

-The Franklin Electric et Jesse Mac Cormack, à l’Église Sainte-Thérèse d’Avila, le samedi 16 mai (prix régulier : 33,05 $/billet)

-Allan Rayman, à l’Église Sainte-Thérèse d’Avila, le dimanche 17 mai (prix régulier : 40,01 $/billet)

-Pussy Riot, Les Louanges et Choses Sauvages, sur la scène extérieure, le vendredi 15 mai (prix régulier : 21,74 $/billet)

-Daniel Ceaser, Lil Tracy et BBNO$, sur la scène principale extérieure, le samedi 16 mai (prix régulier : 39,14 $/billet)

-Roméo Elvis, Caballero & JeanJass et L’Or du Commun, sur la scène principale extérieure, le dimanche 17 mai (prix régulier : 39,14 $/billet)

Faites vite, seulement 50 billets disponibles par spectacle! Vous n’avez pas votre Carte citoyen? Il est possible de la faire faire directement à la bibliothèque pour l’occasion! Argent comptant seulement. Premier arrivé, premier servi!

À propos de Santa Teresa

Santa Teresa est un festival-boutique ayant pour objectif d’innover et d’offrir une expérience unique à travers un parcours pluridisciplinaire alliant musique, arts visuels et restauration. L’organisme bénéficie de l’appui de la Ville de Sainte-Thérèse et de sa communauté afin de développer chaque année un événement rassembleur dans un cadre convivial. Programmation complète: [www.santateresafest.ca].