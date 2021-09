Découvrez le Canada grâce à Netflix

Vous vous demandez où se trouvent les forêts grandioses de Virgin River ? Vous aimeriez visiter les destinations insolites de The Umbrella Academy, ou encore, aller manger des tacos aux crevettes au pub que vous avez vu dans Restaurants on the Edge ?

Pour tout vous dévoiler, nous lançons le site Netflix chez vous. Les amateurs d’ici et d’ailleurs pourront découvrir et explorer des lieux de tournage extraordinaires de Netflix qui ont tous le Canada en commun.

Netflix chez vous offre une fenêtre sur des villes et des villages d’ici qui ont enrichi nos films et nos séries et captivé des auditoires du monde entier. Les cinéphiles pourront rechercher les lieux de tournage par titre d’œuvre ou par province, obtenir l’itinéraire vers ces destinations et voir comment ces endroits ont été mis en vedette sur Netflix.

Nous avons filmé des centaines de productions un peu partout au Canada. Le site contiendra une sélection de ces productions et de nouveaux titres choisis, lorsqu’ils seront lancés sur Netflix.

De Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, à Snug Cove, en Colombie-Britannique, nos productions ont des retombées sur les collectivités canadiennes en créant des emplois et en générant des investissements dans les entreprises locales, tout en donnant envie à nos membres de visiter le Canada et d’en apprendre davantage sur ses villes, sa gastronomie, ses grands espaces et sa culture.

Selon une récente étude, les auditoires de Netflix sont 1,8 fois plus susceptibles d’avoir visionné du contenu canadien que ceux qui ne regardent pas Netflix. Et les amateurs qui ont écouté du contenu canadien sont 2,1 fois plus susceptibles d’indiquer que le Canada est leur destination de voyage préférée. Par exemple, 78 % des membres qui ont vu le film Jusqu’au déclin, entièrement tourné au Québec, ont indiqué qu’ils s’intéressaient davantage à la nature et à la faune du Canada, et 66 % d’entre eux ont mentionné qu’ils s’intéressaient davantage à la randonnée et au camping.

Netflix permet à ses membres de découvrir différents coins du pays, tout en les encourageant à voir ces destinations sous un jour nouveau.