Culture Laurentides présente les 31e Grands Prix de la culture des Laurentides

C’est au Théâtre du Marais mardi le 30 novembre que Culture Laurentides présentait les Grands Prix de la culture des Laurentides. Dans le cadre de cet important événement annuel, huit prix ont été remis pour souligner l’implication et le talent dans le milieu culturel et artistique.

Dans cette édition qui célébrait les Lettres et les Bibliothèques, près de 18 000$ en bourses et en prix ont été remis. Parmi les différents récipiendaires, l’auteure de Val-David, Gabrielle Roberge, a reçu le prix Relève qui lui a valu une bourse de 1000$. Remis en partenariat avec les Carrefours jeunesse-emploi de la région des Laurentides, elle s’est méritée le prix Relève pour son premier recueil Le Mouvement des couleuvres qui s’inspire du territoire des Laurentides.

Le prix Reconnaissance Art-Affaires a été remis à IGA Extra Daigle pour l’implication et la générosité de Charles Gingras auprès du Petit Théâtre du Nord depuis une vingtaine d’année. Le lauréat est aussi fier de faire partie du conseil d’administration de l’organisme depuis 2009 déjà. « La famille Daigle est impliquée depuis longtemps au niveau de la culture régionale et beaucoup avec le Petit Théâtre du Nord parce que c’est motivant de travailler avec des gens passionnés comme eux. Le fait que le milieu reconnaisse nos efforts c’est toujours agréable même si on ne le fait pas pour ça », mentionne Charles Gingras.

Prix Artiste de l’année dans les Laurentides

« De tous les prix, bourses et mentions que j’ai reçus dans ma vie, c’est définitivement celui dont je suis le plus fier parce qu’il est décerné par un jury de pairs et que c’est une reconnaissance dans mon patelin », confie Ugo Monticone qui a reçu le prestigieux prix d’artiste de l’année. Remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, l’écrivain et globe-trotteur de Prévost s’est également mérité 10 000$ pour son innovation et son originalité dans le domaine des lettres. « Être nommé créateur de l’année, alors qu’il y a tant de grands artistes dans la région, c’est vraiment spécial ! », s’exclame l’auteur.

Les membres du jury ont d’ailleurs souligné sa renommée dans les livres numériques immersifs tout en travaillant avec humour et sensibilité. « Cette année marque le 20e anniversaire de la publication de mon premier livre. De recevoir un tel prix, après 20 ans d’essais-erreurs et de questionnements et d’expérimentation, ça me dit que je ne me suis pas trompé de voie et que je dois continuer à innover et à redéfinir le livre et mon écriture », conclu Ugo Monticone.

Pour prendre connaissance de tous les lauréats et prix remis dans le cadre des 31eGrands Prix de la Culture des Laurentides, consultez le site internet culturelaurentides.com.