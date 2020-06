Coup de théâtre !

(NDLR : ce vendredi 19 juin, la troupe du Petit Théâtre du Nord devait présenter sa nouvelle production, un texte de Simon Boulerice intitulé Nous nous sommes tant aimés, dans une nouvelle salle qui devait être inaugurée en même temps, à Boisbriand. Ce sera partie remise. Voici le message que les fondateurs du PTDN souhaitent adresser au public qui les suit depuis 23 ans.)

Depuis le début de la crise actuelle, le milieu culturel a vu la majorité de ses activités arrêtées. En réponse aux normes de sécurités sanitaires judicieusement imposées par le gouvernement du Québec, plusieurs lieux de rencontre et de diffusion culturelle ont dû mettre la clé sous la porte. À la mi-mars, les premières demandes de la santé publique ont été de fermer les lieux de rassemblement de 250 places et plus. Fin-mars, on annonçait l’arrêt de tous les évènements culturels présentés en salle ou à l’extérieur, et ce, jusqu’au 31 aout. Inévitablement, les théâtres, les salles de spectacles, les cabarets, les festivals et tous les lieux permettant la rencontre d’un grand nombre de personnes ont eu à se conformer à ces normes indispensables à la santé de toutes et tous. Depuis plus de deux mois, plusieurs initiatives du milieu culturel ont été mises en place. À la hauteur des esprits créatifs, les modes de transmissions ont été revus et la liaison avec les adeptes est restée tangible via quelques évènements numériques, radiophoniques.

Bien qu’il nous apparaisse que cette transformation temporaire soit justifiée et primordiale, nous constatons du même coup que notre art, vivant, ne peut être remplacé par aucun autre moyen de transmission. Cette vibration humaine du rire collectif, ce trouble droit au cœur d’une montée dramatique ne saurait se vivre que dans le moment présent et ensemble ! Au fil des millénaires, les arts vivants se sont renouvelés et la nécessité de la communion collective est restée et demeurera toujours un geste des plus naturels et des plus humains.

Pour toutes ces raisons, le théâtre s’est adapté et s’adaptera à de multiples conditions afin de perdurer. Le théâtre est résilient.

Portés et dynamisés par les forces intrinsèques du théâtre, nous avons fondé notre compagnie afin d’édifier des ponts avec notre communauté, engendrer des rencontres, donner la parole aux autrices et auteurs d’ici. Notre volonté a toujours été de créer des spectacles rassembleurs, réjouissants, touchants afin que tous ensemble, le temps d’une représentation, nous soyons appelés à réfléchir, ressentir en un seul et même lieu. Savourer ensemble la grandeur du temps qui s’arrête l’instant d’une histoire. Découvrir des parcelles de vie incarnées sur scène et qui témoignent, tel un miroir, de nos réalités mises en lumière… Du théâtre à travers lequel nous nous reconnaissons à l’unisson. Au fil des années, de nombreux défis et obstacles se sont dressés devant nous, mais notre dévotion profonde pour cet art vivant n’a jamais fragilisé notre motivation et notre plaisir d’aller à votre rencontre. Nous avons toujours été portées par votre joie. Votre attachement, le témoignage de milliers de commentaires, écrits, partagés, communiqués nous ont propulsés. Parce que nous étions ensemble, avec vous.

Durant ces 23 dernières années passées à vos côtés, Le Petit Théâtre du Nord a travaillé d’arrache-pied, épaulé par ses partenaires afin de vous inviter à des rendez-vous culturels mémorables. L’été 2020 marquait le début d’un nouvel envol avec l’inauguration de notre tout nouveau Centre de création… Vous dire l’excitation et la fierté que nous ressentions à l’idée de vous y accueillir ! La vie en a décidé autrement…

Aujourd’hui, nous tenions à vous partager toute notre reconnaissance pour le soutien que vous nous conférez. Sachez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de faire face à la crise qui se présente à nous. Armé de courage et de passion, motivé par la fidélité que vous nous partagez, nous ferons tout pour que l’on puisse célébrer haut et fort nos retrouvailles !

À très bientôt,

Mélanie St-Laurent

Sébastien Gauthier

Luc Bourgeois

Codirecteurs artistiques et fondateurs du Petit Théâtre du Nord