Concours Mirabel m’enchante: Une opportunité de contribuer aux festivités!

Les célébrations du 50e anniversaire de la Ville de Mirabel arrivent à grands pas. Pour mettre la table de belle façon, on organise un concours qui a pour but d’offrir aux Mirabellois la chance d’y contribuer, et ce, dans leur propre style musical.

La Ville recherche donc la chanson qui représentera le mieux Mirabel. La culture étant encore en mode confinement, il s’agit ici d’une façon originale de débuter les festivités liées au 50e, tout en permettant aux artistes de démontrer leur créativité, et ce, au profit de leur collectivité.

Les auteurs-compositeurs-interprètes du territoire ont donc jusqu’à la fin du mois d’octobre pour transmettre leurs œuvres. Kevin Bazinet, connu pour son passage à l’émission québécoise La Voix, agit à titre d’ambassadeur et président du jury. Il évaluera donc, en compagnie des membres du comité du 50e anniversaire, chacune des chansons transmises par les talents d’ici, afin de sélectionner un grand gagnant.

C’est donc dire que le gagnant sera dévoilé dès l’automne et il aura la chance d’interpréter sa chanson devant public lors de deux événements importants, soit Mirabel en fête 2021 et les festivités de la Fête nationale 2021, à Saint-Canut. La personne chanceuse et talentueuse recevra entre autres une bourse de 1 500$ et un panier cadeau contenant des objets promotionnels de la ville.

Pour s’inscrire

Notons que les inscrits doivent répondre à certains critères. Le concours s’adresse uniquement aux Mirabellois, mais de tous âges – amateurs ou professionnels du monde de la musique – qui souhaitent dresser un portrait artistique de leur ville. Le thème de la chanson devra représenter les 50 ans de Mirabel selon cinq valeurs : l’accueil, le dynamisme, le respect, le leadership et la responsabilité. Les paroles doivent être en langue française.

Pour toutes autres informations, les gens intéressés sont invités sur le site officiel de la Ville de Mirabel. On y découvre des exigences quant aux droits d’auteurs, le formulaire de participation et les adresses afin de transmettre la chanson soit via courriel, lien Web ou en personne à l’hôtel de ville.