Concours de chant Star Sainte-Sophie pour les jeunes

Les inscriptions ont cours actuellement et jusqu’au 15 février pour la troisième édition du concours de chant Star Sainte-Sophie qui connaitra son point culminant en juin prochain.

Le concours est organisé par la municipalité de Sainte-Sophie et ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans résidents des MRC Rivière-du-Nord, Pays-d’en-Haut, Thérèse-de-Blainville et Mirabel.

Auditions et formations

Suivront les auditions le 22 février dans la salle du conseil à l’hôtel de ville de Sainte-Sophie au cours desquelles on sélectionnera quinze jeunes qui poursuivront l’aventure et auront droit à 10 séances de formations en compagnie des coachs Justin Boulet, qui compte déjà de nombreuses années dans le monde de la chanson, et Émilie Moreau, gagnante de Rivière-du-Nord en chanson.

Au cours des ateliers (qui se dérouleront en mars, avril et mai), on parle, souligne Justin Boulet, de voir «quels aspects les jeunes ont à améliorer, ajuster la confiance et la voix».

Suivront par la suite la ronde des quarts de finales le 31 mai, les demi-finales le 7 juin et la grande finale qui sera présentée au Tapis rouge de Saint-Jérôme le 14 juin.

Le grand gagnant du concours se méritera une bourse de 1 500 $, le deuxième aura droit à 500 $ et le troisième 250 $.

Les organisateurs profiteront de la présence d’artistes invités à différentes étapes du concours.