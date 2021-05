Collège Lionel-Groulx: 28e édition de l’Intercollégial de cinéma

Du 2 au 4 juin, le Collège Lionel-Groulx, organisateur de la 28e édition de l’Intercollégial de cinéma, offrira aux 22 collèges inscrits une programmation diversifiée et de qualité sur le cinéma. En raison du contexte sanitaire actuel, l’événement habituel a dû être repensé pour le numérique. Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) tient à souligner l’excellent travail du comité organisateur qui, par sa créativité et ses efforts, est parvenu à maintenir cette expérience artistique enrichissante pour les étudiants et étudiantes.

Les activités commenceront avant même le début du festival avec le visionnement des courts-métrages étudiants qui seront rendus accessibles aux participants et participantes du 28 mai au 2 juin afin que ces derniers votent pour leurs coups de cœur. Ce sera aussi l’occasion de lancer un défi aux jeunes cinéastes : le tournage de micrométrages de style Kino avec leurs pairs provenant des autres collèges du Québec.

L’Intercollégial de cinéma débutera officiellement le 2 juin prochain avec une activité brise-glace suivie d’un mot de bienvenue. À 19 h 30, les participants et participantes auront la chance d’assister à une conférence de Patrice Laliberté, réalisateur du tout premier long-métrage québécois distribué par Netflix Jusqu’au déclin, et de lui poser des questions.

Dans la journée du jeudi 3 juin, les étudiants et étudiantes auront accès à un choix d’ateliers-conférences offerts par des professionnels du milieu cinématographique et pourront échanger dans le cadre d’une « causerie pour tous » avec les cinéastes Patrice Laliberté et Guillaume Laurin. En soirée, ils pourront voir le résultat des micrométrages Kino, puis vivre l’expérience d’un party virtuel.

Dès 9 h le vendredi 4 juin, les participants et participantes seront invités à découvrir les courts-métrages coups de cœur ainsi que les équipes de réalisation étudiantes derrière ces projets avant de participer à la cérémonie de clôture.

Pour en savoir plus sur cet événement, visitez le https://riasq.qc.ca/evenements/intercollegial-de-cinema ou consultez la page Facebook (@LeRIASQ) ainsi que le compte Instagram (@riasq) du RIASQ.

L’Intercollégial de cinéma est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins, une réalisation du Collège Lionel-Groulx en collaboration avec le gouvernement du Québec et COOPSCO.