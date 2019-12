Chantal Mongeau: la connaissance de soi racontée (et chantée) aux enfants

Dans sa maison récemment acquise, à Saint-Augustin, Chantal Mongeau invente des histoires destinées aux enfants de 2 à 7 ans, qu’elle invite subtilement à s’accepter tels qu’ils sont, à identifier leurs forces et leurs faiblesses, à prendre ce qu’on leur donne avec reconnaissance, ou encore, à gérer des choses aussi difficiles que la perte et le deuil.

Dit comme ça, ça peut sembler très sérieux (et ça l’est), mais pour rejoindre son public cible, l’auteure et illustratrice a créé une ménagerie sympathique qui porte son message, tout comme elle a fondé les éditions Timilou, une entité qui compte déjà deux collections (Timilou raconte et Timilou chante).

Deux livres illustrés de 25 pages, L’étoile perdue de Domino et Bouille et le secret des fleurs magiques, sont déjà disponibles, de même qu’un livret de 21 pages intitulé La tête dans les nuages, dans lequel sont recensées neuf histoires de même qu’un CD de dix chansons originales, enjouées et rythmées, assorties de leur version instrumentale. Chantal Mongeau en a produit les textes qu’elle chante sur des musiques composées et arrangées par son conjoint, Martin Bouchard.

Un don à la Fondation Douglas

Et ce n’est pas tout: au moment où nous l’avons rencontrée, elle venait de conclure, avec la Fondation Douglas (qui soutient le développement de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas), une entente selon laquelle elle remettrait désormais à l’organisme un dollar pour chaque livre vendu.

«Je travaille en déficience intellectuelle en milieu scolaire et j’ai beaucoup de gens de mon entourage qui ont des problèmes en santé mentale» , de dire Chantal Mongeau, qui cherchait depuis longtemps un moyen à sa mesure, d’intervenir concrètement à la base du problème qui, a-t-elle constaté, origine souvent de l’enfance. L’intimidation et les troubles anxieux de performance, par exemple, sont des éléments perturbateurs qui arrivent très tôt dans la vie et qui débouchent souvent sur des troubles de santé mentale. «Je suis motivée par mon envie d’aider et de faire la différence» , exprime la Mirabelloise qui a appris son métier d’instructrice en déficience intellectuelle en le pratiquant, parce qu’on lui reconnaissait ces qualités et sa capacité à utiliser son jugement sans juger, elle qui est par ailleurs la mère d’un garçon, né en 1996, qui a reçu un diagnostic d’Asperger à l’âge de cinq ans.

Apprendre et comprendre

Mais voilà, depuis deux ans qu’elle œuvrait auprès d’enfants vivant avec une déficience intellectuelle très sévère, Chantal Mongeau ne sentait plus, justement, qu’elle pouvait faire une différence. «Je n’avais plus l’impression d’aider, mais de faire plutôt du gardiennage. La motivation n’y était plus» , raconte-t-elle.

C’est alors qu’elle s’est tournée vers autre chose, elle qui cultive depuis longtemps un goût pour l’écriture et qui ne se doutait pas qu’elle pouvait dessiner. «Je me suis installé à l’ordinateur et je me suis mise à travailler avec l’outil que j’avais: Photoshop» , raconte-t-elle.

Il en résulte de petits personnages unidimensionnels (un dragon, une girafe, un chat, un éléphant, une grenouille, un poisson, un castor), des dessins plutôt statiques (elle le reconnaît) qu’elle intègre à des décors issus de photographies qu’elle prend elle-même. Ces personnages, disions-nous plus haut, y évoluent en racontant des histoires tournant autour d’un thème, d’une émotion particulière, ce qu’elle fait en se posant toujours la même question: qu’est-ce que les enfants ont besoin de comprendre en ce moment?

La réponse se trouve alors au bout de sa plume et se manifeste concrètement à travers les livres et les chansons, un produit naissant qu’elle tente d’écouler dans les bibliothèques, les librairies et les CPE, de même que via son site Web que vous trouverez au [http://www.timilou.com].