C’est facile et c’est gratuit!

(C. D.) — «La première chose qui m’a ébahie, par rapport à la neige, c’est que c’est gratuit. Ça tombe du ciel. C’est super accessible», s’exclame Charlem qui encourage les gens à faire comme lui et à profiter de cette manne hivernale, avant qu’elle ne disparaisse sous l’effet du soleil.

Il s’agit, en fait de saisir sa pelle et de compacter la chose dans un caisson pour faire un premier bloc. Bon, c’est peut-être un peu plus compliqué que cela, mais l’artiste vous enseigne tout ça dans une série de courtes capsules, enregistrées pour le compte de la ville de Lachute, dans le cadre d’une activité appelée Sculpte ta relâche, que vous trouverez facilement sur Youtube.

«Quand on va dans la neige, on joue tout le temps. Peu importe l’activité, il y a une notion de jeu et de légèreté qui vient avec», ajoute Charlem qui vous souhaite des heures de plaisir en famille.