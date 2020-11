Cellules INC.: création d’un incubateur numérique culturel

Culture Laurentides présente Cellules INC., un programme exclusivement dédié à l’accompagnement pour la réalisation de projets culturels numériques.

Que ce soit pour mener à bien un projet culturel numérique pour des secteurs d’activité tels que le patrimoine et la muséologie, les arts vivants, les arts visuels, ou encore pour développer l’offre vouée au tourisme culturel et à l’événementiel, Cellules INC. propose aux participants de suivre un processus en deux phases déclinées en quatre étapes, à partir de l’idéation, jusqu’à l’incubation de projets.

La mise en place d’un incubateur numérique culturel vise à outiller le milieu sur les différents usages de la technologie en culture. Ce programme à caractère unique cherche à renforcer les compétences et à mettre en commun les expertises. L’objectif est de permettre aux citoyens de découvrir et de s’approprier la culture grâce au numérique.

Phase I: faire avancer des idées

Ce premier volet se développe en trois temps: explorer/stimuler les idées par des ateliers de réflexion collective, créer/structurer l’idée vers un modèle d’affaires (un projet), et tester/préparer un argumentaire du projet et le présenter devant un comité d’expert(e)s (une rétroaction et une annonce de projets retenus suivront).

Phase II: faire avancer des projets

La quatrième étape proposée vise à enraciner/propulser les projets sélectionnés, le tout avec le soutien d’un mentorat d’experts.

Comment participer?

Les organismes, artistes, entreprises et citoyens intéressés par ce programme doivent remplir le formulaire d’inscription avant le 18 janvier et choisir le ou les ateliers de réflexion collective de l’étape 1 (explorer). Les participants pourront par la suite choisir de poursuivre ou non le cheminement. L’inscription est gratuite et toutes les étapes se dérouleront en ligne (avec Zoom et Miro).

Par ailleurs, un participant ayant déjà une idée structurée pourra débuter le processus à l’étape 2 (créer).

Renseignements: [www.culturelaurentides.com/evenements/cellules-inc/].