Célébrez le temps des fêtes avec les Chanteurs de Lorraine

Les Chanteurs de Lorraine reprennent leur tradition des concerts de Noël le 11 et le 12 décembre. À la salle Pierre-Legault de l’Académie Sainte-Thérèse à Rosemère, ils présenteront Gloria, Gloria, un concert harmonieux qui met de l’avant les grands classiques musicaux du temps des fêtes.

Le concert porte bien son titre car il met à l’honneur Gloria de Vivaldi qui sera interprété par les 38 choristes des Chanteurs de Lorraine. Ceux-ci seront accompagnés de la cheffe de chœur et de trois musiciens, dont le pianiste Étienne Génier. « On va être 42 personnes à deux mètres. On est vraiment chanceux d’avoir trouvé une salle qui nous permet de faire ça », se réjouit Claire Michaud, présidente des Chanteurs de Lorraine.

Bien plus que des classiques

Les spectateurs pourront certainement s’émerveiller à l’écoute de la musique classique et traditionnelle de Noël venant de compositeurs comme Händel et Schubert. Certains seront étonnés de constater la programmation variée. « On se considère surtout comme une chorale classique, mais on interprète divers répertoires allant de la comédie musicale, au folklore, au traditionnel, à l’américain ou au québécois. On fait de tout en fait », présente Mme Michaud qui a d’ailleurs constaté que la chorale a pris cette tournure depuis l’arrivée de la cheffe de chœur actuelle, Sandra Penner. « Mes concerts sont pas mal éclectiques. C’est toujours très diversifié et on chante différents compositeurs. C’est pour ça que les choristes aiment chanter avec nous », appui Mme Penner.

Après Noël, 2022

Il y aura peu de repos pour les Chanteurs de Lorraine qui reviennent dès le 5 janvier avec leur prochaine session. En plus d’une mini-tournée prévue à la fin du printemps 2022, ceux-ci prévoient des soirées de style cabaret qui les aideront à financer leurs différentes activités. « Ces soirées donnent une chance à nos choristes de chanter plus de blues, de jazz, même de la country. C’est différent aussi pour l’assistance qui pourra apprécier d’une autre manière leurs talents », dévoile la cheffe de chœur.

Depuis 1985, les Chanteurs de Lorraine constituent un chœur de sopranos, d’altos, de ténors et de voix basses. Rapidement, le regroupement est devenu une chorale communautaire qui a pour tradition de présenter un concert au printemps et un concert de Noël à chaque année. Après la pause obligée à l’hiver 2020, toute l’équipe se plait de finalement revenir sur scène pour célébrer Noël avec son public. « Les gens avaient hâte de rechanter ensemble. C’était spécial de revoir tout le monde chanter en harmonie C’est une richesse », affirme la cheffe de chœur.

Pour prendre connaissance de la programmation du concert Gloria, Gloria, ou pour découvrir ce qui attend les Choristes de Lorraine dans la prochaine année, vous pouvez consulter leur site internet leschanteursdelorraine.ca. Vous pouvez également vous procurer des billets en ligne sur le même site ou à l’hôtel de ville, à la bibliothèque ou à la pharmacie Uniprix de Lorraine.