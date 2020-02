Caracol et Seba sont des ambassadeurs impliqués pour le Concours MusiQualité

Caracol et Seba sont les ambassadeurs du Concours MusiQualité, événement de clôture du Festival Grande Tribu, dévoilant les nouveaux prix qui seront remis lors de la Grande Finale, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le 3 mai prochain et invitant les artistes à s’inscrire avant le 1er mars.

En 21 ans, le Concours MusiQualité a su prendre sa place sur la scène nationale grâce à sa capacité de sortir des sentiers battus et à offrir aux participants ainsi qu’au public, une expérience éclatée axée sur la découverte de talents uniques.

C’est pourquoi Caracol et Seba ont eu envie d’agir comme ambassadeurs du concours. Les finalistes auront tous la chance de participer à deux journées complètes d’atelier. La première orchestrée par JP Loignon, orientera les artistes dans leur interprétation. Les finalistes auront également le bonheur de passer une journée complète en compagnie de Caracol et Seba qui les entretiendront de leur parcours et travailleront ensemble des pièces qui seront interprétées le soir de la finale. Ne manquez pas votre chance, inscrivez-vous!

Les interprètes, les groupes et les auteurs-compositeurs-interprètes âgés de 12 à 40 ans de tous styles musicaux confondus sont invités à s’inscrire à la 21e édition du concours MusiQualité. Les artistes qui souhaitent déposer leur candidature peuvent compléter leur dossier en ligne. Pour ce faire, les aspirants doivent soumettre une démo de 2 chansons ainsi que leurs paroles, déposer une photographie récente, fournir une mini-biographie et acquitter les frais d’inscription de 50 $. Le dossier complet du candidat peut être rempli directement au www.festivalgrandetribu.com/musiqualite OU être acheminé aux bureaux de la SODAM, situés au 2906, chemin Sainte-Marie à Mascouche, J7K 1N7 OU encore par courriel à info@sodam.qc.ca avant le 1er mars à 23 h 59.

L’équipe de la SODAM demeure disponible en tout temps pour accompagner les candidats dans l’élaboration de leur dossier. Le formulaire d’inscription et règlement sont disponibles à l’adresse suivante : festivalgrandetribu.com/reglements. Les candidats retenus, à la suite du processus de sélection, courent la chance de vivre une expérience incroyable!

Bien plus que simple concours

De nombreux prix seront remis notamment aux quatre grands lauréats de la soirée, mais plusieurs autres prix seront également remis par des partenaires indépendants décernés parmi l’ensemble des finalistes. Des récompenses de la part de nouveaux partenaires, dont une vitrine à l’édition 2021 du festival Phoque OFF à Québec ainsi qu’une entrevue radio au O103,5 FM, s’ajoutent à la liste des prix remis par la Boîte à musique, CISM, Néon Cactus, Ferland Photo, FestiFleuve, Culture Lanaudière, Taxi Promo et bien d’autres!

Le public est donc attendu à la Grande Finale du 3 mai 2020, animée par Gaël Comtois. Le spectacle aura lieu au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour une soirée qui promet d’être haute en couleur en compagnie des 16 finalistes, de Caracol et de Seba! Les billets seront en vente au festivalgrandetribu.com.