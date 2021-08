Brigitte Boisjoli en spectacle à Sainte-Thérèse le 17 août

Dans le cadre des spectacles d’été présentés au Village de Sainte-Thérèse, la Ville est heureuse d’accueillir la chanteuse populaire, Brigitte Boisjoli, qui offrira une performance musicale le mardi 17 août prochain à 19 h 30, dans le stationnement de l’hôtel de ville au 6, rue de l’Église.

À la demande générale, Brigitte Boisjoli poursuit son aventure country, un style musical qui lui coule dans les veines. Forte du lancement de son album WOMEN, dans lequel elle rend un vibrant hommage aux icônes féminines de la chanson country américaine, elle décline ce répertoire sur scène avec la générosité, la fougue et la sensibilité qu’on lui connaît. C’est une prestation à ne pas manquer!

Une marche à suivre a été établie afin de permettre aux Thérésiennes et aux Thérésiens d’assister à des spectacles extérieurs gratuits dans le respect des conditions dictées par le gouvernement du Québec et la Santé publique. Un maximum de 500 spectateurs est admis sur le site et les places sont réservées exclusivement aux résidents de Sainte-Thérèse.

RÉSERVATION DE PLACES OBLIGATOIRE

Les réservations pour le spectacle de Brigitte Boisjoli débutent le mercredi 11 août à 9 h. Réservez votre place dès maintenant!

En raison des consignes sanitaires exigées par la Santé publique, les citoyens de Sainte-Thérèse doivent obligatoirement réserver leur place en ligne au loisirs.sainte-therese.ca ou par téléphone au 450 434-1440, poste 2301. Le nombre de places disponibles par téléphone pourrait varier selon le nombre de places réservées en ligne. S’il reste des places, il sera possible d’accéder au site pour assister au spectacle en se présentant sur les lieux le soir même.

Chaque citoyen qui souhaite réserver une place doit détenir une Carte citoyen valide et ne peut réserver qu’une seule place. Il est possible d’obtenir une Carte citoyen en écrivant à cultureetloisirs@sainte-therese.ca.

CONSIGNES À RESPECTER

Chaque spectateur doit apporter une chaise pour s’assoir sur le site, des repères au sol permettent d’identifier les endroits où il est possible de s’installer. La distanciation physique de deux mètres doit être respectée en tout temps entre les personnes ne résidant pas à la même adresse. Le port du masque est obligatoire jusqu’à ce que les spectateurs soient assis à leur place. L’entrée au site se fait par la rue Blainville Ouest (à côté du café Les Allumé(e)s) et la sortie se fait par la rue Saint-Louis.