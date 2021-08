Blainville: voyagez dans le temps avec le Micromusée

Jusqu’au 10 octobre, il est possible de visiter l’exposition Ici/ailleurs présentée au Micromusée du Plan Bouchard (1000, boulevard Céloron).

L’exposition propose une sélection de photographies d’archives provenant de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On y retrouve des rues animées, des activités de saisonnières, des événements de la vie quotidienne, ainsi que des lieux aujourd’hui disparus. Il s’agit d’un voyage dans le temps et une belle occasion de nourrir votre imaginaire collectif.

Le centre d’exposition vous raconte notre histoire locale

Jusqu’au 26 septembre, le centre d’exposition (1000, chemin du Plan-Bouchard) présente Plan Bouchard 1941-1945 : Fournir les champs de bataille. À travers des artefacts, des photos d’époque et des textes, l’histoire unique de l’une des plus importantes usines de remplissage de munitions en activité durant la Deuxième Guerre mondiale est racontée.

Des visites accessibles à tous!

Visites commentées au centre d’exposition

En compagnie de l’historien municipal, découvrez les secrets de cette usine qui a façonné Blainville.

11, 17 et 18 août

13 h, 14 h, 15 h, 16 h Inscription requise

Microconférences au Plan Bouchard

Assistez à une courte conférence de 30 minutes avec l’historien municipal aux ruines du Plan Bouchard.