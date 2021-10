Blainville fait un appel aux artistes

C’est dans l’intention d'embellir les espaces communs et de créer des attraits supplémentaires que la Ville de Blainville souhaite rehausser ses dimensions artistiques. Tous les artistes du Québec sont donc appelés pour participer à un projet d’art participatif.

« On a fait faire par le passé des murales historiques et des œuvres publiques sur le territoire par des artistes, mais on n’en a pas beaucoup », explique Marie-Eve Painchaud, responsable en loisirs à la Ville de Blainville. Le projet d’art participatif se fera avec une clientèle ciblée et devra être impliquée dans le processus de création de l’œuvre. Ainsi, la Ville souhaite offrir une tribune aux artistes et aux clientèles ciblées tout en rendant l’art plus accessible aux citoyens.

Les artistes intéressés de partout au Québec peuvent soumettre leur dossier et la Ville mentionne leur réceptivité aux différents types de médiums. « On est ouvert à tous les types de propositions en arts visuels autant en peinture, sculpture, mosaïque, on aime ça se faire surprendre par les artistes », précise Marie-Eve.

Trois œuvres publiques à réaliser

Le projet d’art participatif sera le résultat de trois œuvres réalisées avec une clientèle visée. « L’artiste devra travailler avec eux, soit au niveau du développement de la thématique, soit pour le sujet qu’on veut toucher. On propose des thèmes, mais on donne beaucoup de liberté de création », précise Mme Painchaud.

Les lieux déterminés sont le boisé du Parc équestre, le terrain de la Zone et le Skatepark des Bolivars. « Par exemple, le boisé du parc Équestre, la clientèle avec qui on veut faire le projet est la Société de l’autisme de la Maison Nicola et Albert Levy. Donc l’artiste devra travailler avec eux », indique Marie-Eve.

Le budget alloué pour chacun des trois projets est de 8 000 $. Celui-ci inclut tous les éléments et dépenses relatives à la réalisation des œuvres. La Ville offrira un support logistique et prendra à sa charge tous les frais entourant la promotion et le dévoilement des œuvres. La réalisation des trois projets se fera au courant du printemps ou de l’été 2022, une activité́ de dévoilement sera organisée dans le cadre des Journées de la culture 2022.

Les artistes intéressés ont jusqu’au 13 décembre pour postuler sur le site blainville.ca/expositions.