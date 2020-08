Blainville ensemble: un week-end de festivités du 21 au 23 août

La Ville de Blainville est très fière d’offrir un week-end de festivités aux citoyens les 21, 22 et 23 août prochains. L’événement Blainville ensemble: rendez-vous sous les étoiles se déroulera sur trois soirées en formule cinéparc dans le stationnement du Parc équestre.

«Dans ce contexte particulier, nous voulions tout de même offrir aux Blainvillois diverses activités qui se prêtent à la situation. Je suis persuadé que le week-end de festivités marquera l’imaginaire de nos citoyens de manière exceptionnelle», a déclaré le maire Richard Perreault.

21 août, 19 h: soirée cinéparc – programme double

Voyez les films Les Trolls 2: tournée mondiale et Dolittle.

22 août, 20 h: spectacle Brigitte en folie avec Brigitte Boisjoli

Ce spectacle unique, spécialement conçu pour les formules «en voiture», donnera assurément envie de chanter et de bouger. C’est à travers ses plus grands succès des dix dernières années qu’elle fera découvrir son univers musical varié en passant par les compositions originales, ses reprises à saveur country et un medley de succès populaires.

23 août, 20 h: spectacle de Christian Marc Gendron avec la participation de Laurence Jalbert

Après avoir vendu plus de 40 000 billets de son dernier spectacle, Christian Marc Gendron présentera les plus grandes chansons qui ont marqué sa carrière avec son humour, son énergie contagieuse et sa générosité remarquable.

Réservation obligatoire

Étant donné le nombre limité de places pour les trois soirées, chaque famille ne pourra participer qu’à un événement durant la fin de semaine. Les Blainvillois détenant une carte de citoyen valide pourront réserver leur place gratuitement à compter du lundi 17 août, à 19 h.

Détails à [blainville.ca].