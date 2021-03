Arthur l’Aventurier et Les Ringos en direct de La petite église

Le Service des arts et de la culture de Saint-Eustache ajoute deux événements à la série Les Week-ends musicaux, alors que Arthur L’Aventurier et Les Ringos se produiront en direct du Centre d’art La petite église et vous parviendront en webdiffusion.

Cette série lancée en janvier remporte le succès escompté, alors que tout près de 2 000 personnes se sont branchées à l’un ou l’autre des trois premiers spectacles proposés, lesquels mettaient en vedette Kaïn, Damien Robitaille et Les Immortels. Un quatrième événement, Sommet Blues acoustique, était aussi présenté vendredi dernier.

Le vendredi 5 mars, les enfants sont conviés au spectacle d’Arthur l’Aventurier, lequel propose un tour de chant couvrant quelque 25 années de métier qui ont permis à l’artiste de chanter notamment l’Afrique, le Costa Rica et l’Australie. En plus de vous faire découvrir ces pays, Arthur L’Aventurier a bien l’intention de vous faire danser.

On dispose de 200 billets virtuels, en vue de ce spectacle qui sera offert gratuitement aux résidants de Saint-Eustache qui doivent s’inscrire via la plateforme Ludik. Il s’agit de suivre les instructions disponibles au [www.lapetiteeglise.com]. On indique que vous recevrez un accès par courriel vous permettant de visionner le spectacle à tout moment de la journée, entre 9 h et 20 h.

Les Ringos

Ça sonne vraiment bien et ça vous arrachera plus d’un sourire, tellement le bonheur de ces quatre musiciens est communicatif. Marc Déry, Éric Goulet, André Papanicolaou, Marc Chartrain unissent leurs talents pour former le groupe Les Ringos, qui reprend avec fougue les succès les plus festifs des Beatles.

Le principe est le même, le spectacle est présenté en webdiffusion et l’accès est gratuit pour les Eustachois qui doivent s’inscrire en suivant les instructions apparaissant au [www.lapetiteeglise.com]. On a mis 500 billets en circulation et les non-résidants peuvent s’en procurer un, au coût de 10 $, en suivant le même chemin. Dans un cas comme dans l’autre, vous recevrez un lien vous permettant de vous brancher à cet événement programmé le vendredi 5 mars, à 19 h 30.