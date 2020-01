Appel de projets pour le Lab culturel de Culture

Seul incubateur exclusivement dédié à la réalisation de projets numériques innovants en culture au Québec, le Lab culturel de Culture pour tous lance officiellement son 5e appel de projets. Celui-ci mènera à la réalisation d’initiatives permettant de rapprocher la culture et le citoyen grâce au numérique. Deux volets d’intervention sont proposés: Éducation et Découvrabilité.

«En quatre ans, nous avons accompagné plus d’une vingtaine de projets. Que ce soit la mise sur pied de Magnéto, organisme entièrement dédié au balado, la création du Sexe des pigeons, fascinante pièce de théâtre immersive et déambulatoire du théâtre Fol Espoir ou les ateliers créatifs de mapping vidéo de Perte de signal, nous tentons par tous les moyens de valoriser la créativité et l’originalité», explique Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous.

Elle ajoute: «La richesse et la variété des quelque 200 dossiers soumis annuellement au Lab démontrent qu’il y a un réel potentiel et un intérêt significatif pour l’innovation culturelle au Québec.»

Les candidats ont jusqu’au lundi 10 février, 23 h 59, pour soumettre leurs projets. Les candidatures reçues seront évaluées par un jury constitué de professionnels de la culture, du numérique et de l’éducation.

Un accompagnement soutenu

Les incubés du Lab bénéficieront d’une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $ par projet, en plus d’un accompagnement professionnel d’une valeur de 5 000 $. Ils seront également mis en relation avec des experts reconnus dans leur milieu, et pourront bénéficier d’une aide pour le rayonnement de leur projet, notamment à travers des billets de blogue, capsules vidéo, publications dans les médias sociaux et traditionnels, et plus encore.

D’une durée maximale de 12 mois, l’incubation des projets commencera le 1er avril 2020 pour se terminer le 31 mars 2021.

Des projets qui voyagent

Depuis le début du Lab culturel, en 2014, 24 projets ont été retenus parmi 740 candidatures, et une aide financière totale de 437 000 $ a été accordée. De nombreux porteurs de projets ont présenté le fruit de leur travail au Québec et à l’international. C’est le cas entre autres d’Abstrak, invité au Printemps numérique 2019 en Belgique. Autre beau succès du Lab, Magnéto a su se positionner dans la réalisation de balados partout au Québec. Au cours de l’été, l’équipe de VILLA, véhicule d’arts actuels et numériques, a fait la tournée des Laurentides, de Lanaudière et de Laval. Partout, on note un réel engouement pour des projets innovants qui font découvrir la culture sous un autre angle.

Dates à retenir – 5e cohorte :

• 10 février 2020, 23 h 59 : clôture de l’appel ;

• Février 2020 : présélection des projets ;

• Mars 2020 : délibération du jury ;

• Début avril 2020 : annonce des résultats.

Pour plus de détails, visitez: labculturel.ca.

Le Lab culturel de Culture

Initié en 2014 par Culture pour tous dans le cadre d’une mesure du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications, le Lab culturel est le seul incubateur exclusivement dédié à la réalisation d’initiatives numériques innovantes en culture, partout au Québec.

Culture pour tous

Organisme indépendant à but non lucratif, Culture pour tous s’est donné pour mission de faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs essentiels d’épanouissement par des programmes de sensibilisation et d’éducation favorisant la participation des citoyens. Depuis sa création en 1997, l’organisme multiplie les manières et les occasions de faire rayonner la culture dans toutes les sphères d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail.