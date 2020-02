Appel de dossiers pour artistes, artisans et marchands locaux de Blainville

Les artistes, artisans et marchands locaux sont invités à poser leur candidature dès maintenant afin de prendre part aux expositions en arts visuels, au Salon des métiers d’art et au Marché public au cours de la prochaine année. Pour ce faire, les personnes intéressées doivent se rendre sur le site Web de la Ville de Blainville et remplir le formulaire d’inscription correspondant à l’événement avant le 8 mars. Vous pourrez faire votre choix: Formulaire Expositions arts visuels, Formulaire Salon des métiers d’art, Formulaire Marché public.