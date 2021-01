Appel à projets pour les artistes, écrivains et organismes artistiques des Laurentides

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut (à l’exception de la Ville de Sainte-Adèle) et de Thérèse-De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, en collaboration avec Culture Laurentides, lancent le deuxième appel à projets prévu à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Laurentides.

Les artistes et écrivains professionnels (création, production et rayonnement, mobilité) ainsi que les organismes artistiques (diffusion, promotion et consolidation, accueil en résidence et coproduction) résidant sur le territoire de l’un des partenaires ont jusqu’au 16 mars 2021 pour déposer leurs projets auprès du Conseil.

Culture Laurentides offre un accompagnement gratuit et une formation en visioconférence à ceux qui désirent présenter une demande. La présentation du 20 janvier, à 10 h, s’adresse aux organismes, tandis que celle du 28 janvier, à 13 h 30, concerne plutôt les artistes. Le formulaire d’inscription est disponible au [www.culturelaurentides.com/actualites/nouvelles-du-milieu/].

Pour obtenir une rencontre individuelle téléphonique ou en visioconférence, veuillez écrire à Valérie Seers à developpement@culturelaurentides.com.

Formation

Dans son offre de service de formation continue, Culture Laurentides présente également, les 3, 10 et 17 février, de 9 h à 12 h, une formation donnée par Josée Fafard où seront entre autres abordés: la rédaction d’un bon projet, la charpente d’un budget équilibré, le plan de travail et la préparation des documents d’appui. Tout au long de la formation, la formatrice donnera des exemples et transmettra aux participants les trucs et astuces de la rédaction d’un dossier solide.

Pour connaître les détails: [www.culturelaurentides.com/redigez-votre-demande-de-financement-au-programme-de-partenariat-territorial/].