À Blainville, l’univers coloré d’Octave chez les gitans

Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à assister au spectacle Octave chez les gitans qui sera présenté le dimanche 16 février, à 11 h, au centre communautaire de Blainville.

D’une durée de 50 minutes, le spectacle transporte les enfants dans une vieille salle de bain abandonnée en pleine nature. Pour Octave, il s’agit du seul endroit caché de tous où il se sent enfin libre. C’est d’ailleurs à cet endroit uniquement qu’il réussit à transcender sa timidité maladive par sa grande passion pour le chant. Mais comment réagirait-il, s’il se rendait compte que son refuge secret est peut-être déjà habité par quelqu’un ou quelque chose d’autre que lui?

Les billets sont en vente auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou odyscene.com) au coût de 12 $. À noter que les places restantes seront vendues, au centre communautaire, le jour du spectacle.

Autres spectacles familiaux

Partenaires de longue date, Odyscène et la Ville de Blainville proposent des spectacles familiaux conçus pour les enfants de 1 à 12 ans, pour tous les goûts: marionnettes, cirque, chanson, théâtre, danse et bien plus.

–Tommelise (29 mars)

-Ma petite boule d’amour (26 avril)

Pour découvrir la programmation complète des spectacles familiaux, il suffit de visiter le site Web [blainville.ca].