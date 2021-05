Vaccination: des actions pour rejoindre les personnes itinérantes

Une première ronde de vaccination contre la COVID-19 pour les personnes itinérantes ou à risque imminent de le devenir a été effectuée sur le territoire des Laurentides. Pas moins de 74 personnes ont accepté de recevoir le vaccin dans le cadre de cette opération qui a été organisée en complicité avec différents partenaires de la communauté et qui s’est tenue les 27, 28 et 30 avril.

Il était effectivement primordial pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination d’user de stratégies ciblées afin de rejoindre ces personnes en venant à leur rencontre directement dans leurs milieux de vie, tels que les refuges, les centres de jour, ainsi que les organismes communautaires.

«En raison de leur grande mobilité qui favorise la propagation du virus et de leur santé plus précaire, nous sommes très heureux d’avoir rejoint un grand nombre de personnes en situation d’itinérance et à risque imminent de le devenir. Cette opération réussie s’ajoute à l’effort collectif afin d’enrayer le plus rapidement possible le virus. Je remercie nos équipes, ainsi que l’ensemble des partenaires communautaires, d’avoir rendu le tout possible», a souligné le président-directeur général adjoint au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Jean-Philippe Cotton.

Afin de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de cette clientèle, la prochaine étape sera d’outiller tous les partenaires communautaires en itinérance, notamment les travailleurs de rue, afin que ceux-ci soient en mesure de soutenir et d’accompagner les personnes en situation d’itinérance et à risque imminent de le devenir qui manifesterait un intérêt à recevoir le vaccin.

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination: [Québec.ca/vaccinCOVID].