Vaccination contre la COVID-19: le CISSS des Laurentides recrute

Au cours dernières semaines, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a amorcé une campagne de recrutement de personnel afin de mener à bien la vaccination contre la COVID-19 qui vient de débuter dans la région.

«La vaccination contre la COVID-19 s’inscrit en priorité pour nous et nous déployons actuellement de nombreux efforts à la planification rigoureuse de cette opération d’envergure. Simultanément, les activités régulières du CISSS se poursuivent tout en maintenant le rythme des nombreux dépistages de la COVID-19. Du personnel supplémentaire devient donc nécessaire pour mener notre travail à bien», explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Un appel est donc lancé à la population afin que les personnes étant autorisées à procéder à la vaccination viennent prêter main-forte au personnel déjà actif. Des aides à la vaccination et des agents administratifs sont aussi recherchés en plus des vaccinateurs et injecteurs.

«En jumelant des ressources actuelles à de nouvelles ressources qui viendront prêter main-forte, nous serons en mesure de nous adapter aux différentes vagues d’arrivées des vaccins», précise Mme Landry.

L’embauche du personnel est dès maintenant amorcée afin d’avoir les ressources disponibles, formées et prêtes à répondre aux besoins, en fonction de l’arrivée graduelle des vaccins et de la priorisation des groupes à vacciner.

Pour en savoir plus, consultez la page dédiée au recrutement du personnel de vaccination à la section Carrière du site Internet santelaurentides.gouv.qc.ca.