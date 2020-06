Une série de deux galas d’humour présentée en juillet

Présenté par Entourage, le nouveau festival «Ce soir on char!» sera présentée au Ciné-Parc Saint-Eustache, les 21 et 22 juillet. Animées par Dominic Paquet et Philippe Bond, ces soirées mettront en vedettes de nombreux autres humoristes.

Ce sont en effet de gros noms de l’humour qui seront à Saint-Eustache à la fin de juillet. Alors que P-A Méthot, Mariana Mazza, Maxim Martin, Messmer, Billy Tellier, Pierre-Luc Pomerleau et Jérémy Demay amuseront la foule, le 21 juillet, ce sera au tour de Jean-Michel Anctil, Peter MacLeod, Mathieu Dufour, Mehdi Bousaidan, Cathy Gauthier, Mario Tessier et Philippe Laprise de faire de même le lendemain.

«Ce soir on char!, c’est de l’humour rassembleur, festif et éclaté devant un parc automobile ronronnant de rire!», de dire les organisateurs.

À la radio, dans son auto

Les amateurs d’humour qui voudront être présents à Saint-Eustache les 21 et 22 juillet pourront se procurer l’un des deux forfaits disponibles, soit la Zone Scène VIP ou la Zone Écran. Dans la Zone Scène VIP, promet Entourage, «les gens seront au coeur de l’action en ayant une place privilégiée qui leur permet de voir le spectacle sur scène, en plus de pouvoir profiter de la retransmission en direct sur l’écran géant du ciné-parc, disposé derrière la scène».

Dans la Zone Écran, en plus de toutes les animations, les festivaliers pourront assister au spectacle en direct via l’un des quatre autres écrans géants du ciné-parc. Dans les deux cas, la retransmission sonore se fera à partir des radios FM des véhicules, tout comme au ciné-parc régulier.

En plus d’offrir une expérience de spectacle vivant unique, les galas seront captés pour en faire une série de spéciaux télé, qui reprendra certains des meilleurs moments de l’événements et sera diffusée cet automne sur les ondes de V.

Pour chaque billet vendu, Groupe Entourage et Groupe Mathers remettront par ailleurs 4 $ à la Fondation du Manoir Saint-Eustache (CHSLD) et à la Fondation Hôpital Saint-Eustache, à part égale, afin de les supporter dans la poursuite de leur mission respective.

Pour en apprendre davantage, il suffit de visiter le [cesoironchar.com].