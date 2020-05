Une programmation chamboulée

La Société Arts et Cultures Saint-Placide subit elle aussi les contrecoups de la pandémie de COVID-19 et son abondante programmation, qui s’échelonne du printemps jusqu’à l’automne, s’en trouve évidemment chamboulée.

Aussi, le conseil d’administration de l’organisme se range-t-il à la décision des autorités sanitaires qui demande l’annulation des festivals et des grands évènements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.

Pour un organisme comme la SAC, qui tient une foule d’événements estivaux sur le site de la Maison de la culture de Saint-Placide, en bordure du Lac des Deux montagnes, de même qu’à l’église, le choc est difficile à encaisser. «Tous, artistes, spectateurs et organisateurs, nous éprouvons un vrai deuil, tout en espérant la réussite la plus rapide de nos efforts communs contre la pandémie», exprime la présidente de la SAC, Louise Drouin, qui garde tout de même espoir que la programmation automnale demeurera intacte.

Ingrid St-Pierre : spectacle remis au 19 septembre

Mieux, souligne-t-elle, bon nombre d’artistes qui apparaissent dans la programmation initiale se sont montrés ouverts à l’idée de reporter leur prestation. C’est d’ailleurs le cas de l’auteure-compositrice-interprète Ingrid St-Pierre, dont on confirme que le spectacle tiré de l’album Petite plage, d’abord prévu le 23 mai, sera présenté le samedi 19 septembre, dans le cadre de la série Belle soirée à l’église.

Dans ce cas, on indique que tous les billets vendus jusqu’ici seront honorés. Si cette date ne vous convient pas, précise-t-on, vous serez tout simplement remboursés. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site [artsetculturestplacide.com] et de suivre les instructions apparaissant sous l’onglet <Billetterie>. Il va sans dire qu’il sera également possible d’en acheter.

On vous invite aussi à revenir ponctuellement sur le site afin de prendre note des événements qu’on ajoutera à la programmation au fur et à mesure que la situation évoluera. «Il nous fera plaisir de modifier les formules habituelles de spectacles, si nécessaire, et d’élargir nos propositions afin de répondre aux besoins essentiels de beauté, de plaisir et de légèreté, après cette période de rationnement», suggère Mme Drouin.