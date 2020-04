Un total de 25 757 Québécois atteints de la COVID-19

On dénombre aujourd’hui 25 757 cas de Québécois atteints de la COVID-19. On parle d’une augmentation de 775 depuis lundi.

Il faut, malheureusement, faire état de 83 décès supplémentaires comparé à lundi pour porter le total à 1 682 depuis le début de la crise.

Au total, 1 625 personnes sont hospitalisées (en hausse de 84), dont 217 aux soins intensifs, en hausse de sept, comparé à la veille.

Dans les Laurentides, on retrouve 1 183 cas, pour un écart à la hausse de 50 depuis le bilan de lundi.

Réouverture de certaines entreprises

La bonne nouvelle du point de presse d’aujourd’hui est la réouverture graduelle de certains secteurs de l’économie, au cours des prochaines semaines du mois de mai.

On parle notamment de certains magasins qui sont obligatoirement en dehors des centres d’achats (si ce n’est de ceux qui ont une entrée qui donne directement sur l’extérieur du centre d’achats), de toute ce qui concerne la construction de génie civile ( routes et infrastructures, entre autres) et de manufactures.

Cette réouverture est, par contre assortie de règles strictes en regard du nombre d’employés admis (pour ce qui est des manufactures) et de distanciation sociale (la règle du deux mètres de distance entre les individus).

Tout faire

Pour ce point de presse, le premier ministre François Legault était accompagné (outre le Dr Horacio Arruda) du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Rendant hommage aux entrepreneurs québécois («ils sont créatifs, prennent des risques et sont devant la parade»), M.Legault avait d’ailleurs un message pour ceux-ci: «on va tout faire pour vous aider financièrement à passer au travers…»

Courbe des décès

En début de conférence de presse, le premier ministre Legault a expliqué, tableau à l’appui, la situation en regard des décès enregistrés depuis le début de la crise, particulièrement en CHSLD et résidences pour aînés où on en dénombre la grande majorité.