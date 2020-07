Réouverture de plusieurs installations municipales au public à Blainville

La Ville annonce la réouverture de plusieurs installations municipales au public, soit de l'hôtel de ville, la bibliothèque, le Centre récréoaquatique, l'aréna et le complexe municipal à partir du 13 juillet et du centre d’exposition à partir du 16 juillet. La Ville encourage fortement les citoyens à utiliser les services à distance autant que possible (services en ligne, par courriel et par téléphone), afin de réduire les interactions physiques au minimum.

Les mesures sanitaires suivantes seront à respecter dans l’ensemble des installations: désinfection des mains obligatoire à l’entrée; distanciation physique de deux mètres avec les autres usagers (les familles doivent rester groupées); et le port du masque fortement recommandé.

À noter que les fontaines d’eau sont fermées et qu’il faut prévoir une bouteille d’eau, si nécessaire.

Hôtel de ville

Dès le 13 juillet, il sera possible de se présenter à l’hôtel de ville avec ou sans rendez-vous. Les citoyens sont cependant invités à communiquer au préalable avec le service concerné, car la majorité des demandes peuvent se traiter à distance.

À l’arrivée à l’hôtel de ville, les visiteurs doivent s’annoncer à l’accueil et répondre à des questions sur leur état de santé. L’accès se fait par la porte d’entrée située à l’avant du bâtiment, au 1000, chemin du Plan-Bouchard. Des espaces de stationnement sont disponibles à l’avant et sur le côté (près du chemin de fer).

Bibliothèque Paul-Mercier

La capacité d’accueil de la bibliothèque est limitée à 50 visiteurs à la fois. À leur arrivée, les utilisateurs doivent se présenter au comptoir et répondre à des questions sur leur état de santé.

Les utilisateurs pourront circuler au travers des rayons, mais ils auront accès à la collection pour le prêt seulement. Ne seront pas accessibles: les toilettes, le mobilier, les postes informatiques, les postes de visionnement, les catalogues d’accès public, les imprimantes, les salles de travail, les journaux et les documents en consultation sur place. Le retour de documents est possible dans les chutes à livres de la bibliothèque Paul-Mercier. Les casiers libre-service sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

La réservation de documents et la cueillette sur rendez-vous sont offertes uniquement aux personnes vulnérables et aux citoyens de 70 ans et plus.

Centre d’exposition: sur réservation seulement

Le centre d’exposition ouvrira ses portes le 16 juillet. Les visiteurs (groupe de deux à dix personnes maximum) doivent réserver par téléphone ou par courriel au minimum trois jours ouvrables avant la date de la visite.

Aréna

L’aréna offre des plages horaires de patinage libre réservées aux résidents de Blainville pour le moment. Il est possible de réserver en ligne des blocs de 30 minutes uniquement, les lundis et mercredis de 15 h 45 à 17 h 15. L’accès à l’aréna est réservé aux patineurs et aux entraîneurs (patinage libre, hockey et patinage artistique). Aucun accompagnateur ne sera admis.

Centre récréoaquatique

L’accès au Centre récréoaquatique sera réservé aux résidents (baigneurs, nageurs et athlètes) ou pour information au comptoir loisirs. Aucun accompagnateur ne sera admis. La capacité des bassins étant grandement réduite, la réservation en ligne est obligatoire pour les séances de bain libre.

Pour faire des réservations, planifier une visite et connaître tous les détails, les citoyens doivent s’informer avant de se présenter dans un bâtiment municipal. Pour des renseignements: 450 434-5200, accueil@blainville.ca ou [blainville.ca].