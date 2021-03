Près de 2,5 M$ amassés pour Centraide Laurentides

Centraide Laurentides tenait récemment la toute première édition de son événement virtuel «Du don à l’action, découvrez votre impact». Une occasion de célébrer l’engagement communautaire exceptionnel des donateurs et des organismes dans ce contexte de pandémie et de procéder au dévoilement attendu du résultat de la campagne de souscription 2020 qui, au final, a permis d'amasser 2 462 174 $.

Lors de la dernière année, le filet social assuré par les organismes communautaires a été plus essentiel… et plus fragile que jamais. Le manque de ressources financières, la diminution du nombre de bénévoles disponibles et, souvent, l’augmentation marquée de la demande ne sont que quelques-uns des défis rencontrés.

«Malgré ces difficultés, les organismes ont su innover afin d’assurer le maintien de leurs services à leur clientèle et avec le précieux soutien des donateurs et partenaires, ils ont su, tous ensemble, soutenir la population plus vulnérable. C’est pourquoi à Centraide Laurentides, nous souhaitons reconnaître le maintien de l’engagement communautaire de chacun malgré une année inhabituelle et la contribution de tous dans la lutte à la pauvreté», a souligné le président du conseil d’administration de Centraide Laurentides, Serge Paquette.

Du don …

Par leur générosité, les citoyens, entreprises et organisations partenaires ont également pris part à ce mouvement de solidarité à l’égard des plus vulnérables. En effet, la campagne de souscription de Centraide Laurentides a permis de recueillir pas moins de 2 462 174 $.

«À pareille date l’an dernier, nous étions loin de nous douter de l’ampleur de la pandémie et des innombrables impacts économiques et sociaux qu’elle aurait. Loin d’imaginer combien les besoins de la population allaient exploser et combien les organismes communautaires auraient à mettre les bouchées doubles pour maintenir et adapter leurs services. Toutefois, nous savions que nous pouvions compter sur la communauté», a mentionné la directrice générale de Centraide Laurentides, Sylvie Gauvin, tout en exprimant sa reconnaissance aux nombreux donateurs.

«Le maintien de l’engagement des entreprises, malgré des changements organisationnels importants pour certaines, des compressions ou du télétravail pour d’autres, a été important pour la réussite de la campagne. Les responsables de campagnes ont su mobiliser leurs équipes, innover dans les activités de sensibilisation et de levées de fonds, et surtout, ils ne sont #JamaisIndifférents», a ajouté le directeur général, ventes journaux et magazines chez Québecor, président de l’Armada de Blainville-Boisbriand et président de la campagne de souscription 2020 de Centraide Laurentides, Mario Marois.

… à l’action

Devant l’adversité, les organismes communautaires ont répondu par la solidarité et la créativité. Ils ont fait preuve d’une grande résilience et d’une mobilisation remarquable. Leurs équipes ont su mettre en oeuvre, quotidiennement, des actions concrètes et offrir des services innovants pour les communautés plus vulnérables.

Lors de cette rencontre virtuelle, trois organismes ont témoigné de leur réalité, des solutions trouvées en réponse aux impacts de la pandémie liée à la COVID-19, et aussi, de l’importance du soutien de la communauté. Les participants ont pu découvrir la Maison des Jeunes de Lachute-Univers Jeunesse Argenteuil qui a innové afin de rejoindre les jeunes et briser leur isolement en période de confinement, le Resto-Pop Thérèse-De Blainville qui a rapidement adapté ses services, ses installations et innové par l’instauration de nouveaux services, dont une halte-chaleur et l’Antr’Aidant qui a mis sur pied de nombreux outils et du soutien à même le balcon des proches aidants.

Une année exceptionnelle

Dans la dernière année, Centraide Laurentides a été à pied d’oeuvre afin de répondre aux besoins exceptionnels des organismes communautaires. Au total, ce sont 82 % plus de demandes d’aide financière qui ont été reçues et analysées. Plus de 100 organismes ont bénéficié d’un soutien financier provenant de sept Fonds et, de ce nombre, 45 sont de nouveaux organismes soutenus par Centraide Laurentides. Ce sont plus de 3 300 000$ qui ont été donnés à ces organismes.

«Ce travail a été rendu possible grâce aux donateurs, entreprises, organismes, bénévoles, membres du conseil d’administration et employés, nous faisons tous partie de la grande famille de Centraide Laurentides. Chacun ayant un rôle important à jouer, si un maillon manque à cette chaîne d’entraide ça ne fonctionne plus. C’est tous ensemble que nous contribuons au maintien et à la solidification du filet social plus essentiel que jamais pour les plus vulnérables. C’est tous ensemble que nous pouvons améliorer la qualité de vie des gens d’ici, dans les Laurentides», a fait valoir Mme Gauvin.