Passeport vaccinal : Sainte-Thérèse fait le point

Depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes âgées de 13 ans et plus afin d’accéder à certaines activités non essentielles. Ainsi, plusieurs activités municipales sont touchées par cette nouvelle mesure, qui s’ajoute aux mesures sanitaires déjà en place. La Ville de Sainte-Thérèse fait le point.

Le passeport vaccinal est maintenant requis pour les activités municipales suivantes: les événements et festivals, les spectacles en salle, les activités physiques et sports pratiqués à l’intérieur, ainsi que pour les activités physiques ou sports d’équipe extérieurs, organisés et encadrés (supervisés par un club, une association ou un professeur).

Cela s’applique aussi aux organisations qui utilisent des espaces municipaux pour leurs activités.

Ainsi, pour y participer, chaque citoyen doit fournir sa preuve de vaccination en format papier, en format PDF sur un appareil mobile ou encore à partir de l’application Vaxicode. Une preuve d’identité avec photo est également demandée pour les personnes de 16 ans et plus. Pour les personnes de 75 ans et plus, une preuve d’identité sans photo est acceptée.

« Il s’agit bien sûr d’une adaptation pour tous, mais ces mesures sont mises en place afin de freiner la propagation du virus et d’assurer la sécurité des citoyens. Elles sont donc appliquées à la Ville de Sainte-Thérèse en conformité avec les directives du gouvernement du Québec et de la Santé publique », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Toutefois, le passeport vaccinal n’est pas requis pour accéder à la bibliothèque, incluant les activités qui ont lieu dans la bibliothèque (heure du conte, conférences, etc.), aux services administratifs (hôtel de ville, cour municipale, émission de Carte citoyen, etc.) et au centre de multirecyclage.

Notez que ces renseignements visent à aider les citoyens dans la compréhension du mode d’application du passeport vaccinal et qu’ils peuvent changer sans préavis. Pour plus d’information, visitez le [ www.quebec.ca/passeportvaccinal].