On dénombre dorénavant 19 319 Québécois infectés

On dénombre maintenant 19 319 cas de Québécois atteints du COVID-19, pour une augmentation de 962 au cours des 24 dernières heures.

Les autorités ont enregistré 62 décès supplémentaires depuis hier (dimanche) pour porter le total à 939 depuis le début de la crise.

Quelque 1 169 personnes sont hospitalisées (en hausse de 67), dont 198 aux soins intensifs, soit 15 de plus, comparé à la veille.

Dans notre région, on est maintenant à 869 Laurentiens atteints, en hausse de 25 depuis hier. Le total pour le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord est de 193.

Des gens à temps plein

Au cours de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a, une fois de plus, insister sur la situation difficile en CHSLD, mettant l’emphase sur le fait que les besoins sont criants pour des gens disposés à travailler sur une base régulière.

«On a besoin de personnes à temps plein pour éviter le va-et-vient (dans les CHSLD) et que (ces gens) s’habituent à travailler ensemble» a dit M.Legault.

Le premier ministre a aussi parlé de la nécessité de limiter les interventions dans les hôpitaux aux choses urgentes de façon à «amener le plus de monde (lire du personnel soignant) et le plus rapidement possible» pour venir donner un coup de main dans les CHSLD montréalais.