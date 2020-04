On dénombre dorénavant 14 248 Québécois infectés

On dénombre maintenant 14 248 cas de Québécois atteints du COVID-19, pour une augmentation de 691 au cours des 24 dernières heures.

Les autorités ont enregistré 75 décès supplémentaires depuis hier (lundi) pour porter le total à 435 depuis le début de la crise.

Quelque 936 personnes sont hospitalisées (en hausse de 57), dont 230 aux soins intensifs, soit quatre de plus, comparé à la veille.

Dans notre région, on est maintenant à 663 Laurentiens atteints, en hausse de 28 depuis hier.

Proches aidants

Comme il fallait s’en attendre, le premier ministre François Legault a profité du point de presse quotidien pour répéter qu’il accorde la priorité à la situation dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) qui se retrouvent au coeur de l’actualité.

M.Legault a souligné qu’on dénombre actuellement 1 250 employés absents dans les CHSLD (on parle de quelque 6 000 dans l’ensemble du réseau de la santé).

Si bien que les autorités sont dorénavant disposées à accepter que certains proches aidants puissent venir prêter main forte dans les CHSLD.

Précisons, par contre, qu’on parle de gens qui seront sélectionnés par les directions d’établissement, qui doivent avoir été testés négatifs au COVID-19 et accepteront de porter tout l’équipement de protection nécessaire.

«Tous perdants…»

La chose sera possible, a-t-on annoncé, à compter de jeudi (le temps de laisser aux gens du réseau de se préparer).

À ce sujet, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a été clair:

« Je demande aux gens (qui seront acceptés) de respecter les consignes (des directions) des CHSLD».

Bien plus, «si c’est la cohue (trop de gens qui voudraient avoir accès aux CHSLD), on va devoir reculer et on sera tous perdants…» de préciser Dr Arruda.