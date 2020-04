On compte maintenant 10 031 cas au Québec

Aujourd’hui (mercredi), on recensait 10 031 cas de Québécois atteints du COVID-19, pour une augmentation de 691 au cours des 24 dernières heures.

Sur le plan des décès, on est grimpé à 175, soit 25 de plus que mardi.

Quelque 632 personnes sont hospitalisées (en hausse de 49), dont 181 aux soins intensifs, pour 17 de plus que la veille.

Mobilisation pour les aînés

Par ailleurs, le premier ministre François Legault a profité de son point de presse quotidien pour lancer un appel clair à la population.

«Je veux qu’on se mobilise (de façon à) tout faire pour protéger nos personnes âgées (…) La dernière chose qu’on veut, c’est que les personnes de 70 ans et plus attrapent le virus…» dira-t-il.

Quelques minutes plus tôt M.Legault avait tenu à préciser que «les personnes âgées ne sont pas plus à risque (d’attraper le virus). (Elles) sont plus à risque que les autres d’avoir des conséquences graves (advenant qu’elles soient atteintes)».

La chose se vérifie, entre autres, dans le fait que quelque 89 % des décès enregistrés jusqu’à présent sont des personnes âgées de 70 ans et plus; qu’elles soient en CHSLD, en résidences de personnes âgées ou à la maison.

Optimiste

En outre, le premier ministre Legault a souligné être «optimiste» pour l’avenir.

« On est en train de la gagner cette bataille-là (…) Nos scénarios sont beaucoup plus proches (de ceux) des meilleurs au monde, comme l’Allemagne (…) Les données des derniers jours me rendent optimiste» devait-il confier.

