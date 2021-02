Nouvelle enveloppe disponible à la Fondation Laurentides

Dans le cadre de la nouvelle Initiative canadienne pour les collectivités en santé (ICCS), trois fondations communautaires du Québec (Philanthropie Lanaudière, Fondation Laurentides et Philanthropie Outaouais) se mobilisent pour annoncer qu’elles distribueront un montant de 952 030 $ pour transformer les espaces publics, améliorer la mobilité et fournir des solutions numériques dans les régions qu’elles desservent, en réponse à la COVID-19.

L’Initiative canadienne pour des collectivités en santé est un programme qui vise à aider divers types d’organismes à créer et à adapter des espaces publics inclusifs et sécuritaires qui répondent à des besoins immédiats tout en développant une plus grande résilience face aux futures pandémies.

Financée par le gouvernement fédéral à raison de 31 millions de dollars pour le Canada, l’ICCS est déployée en partenariat avec les Fondations communautaires du Canada et l’Institut urbain du Canada. En conformité avec la mission des fondations communautaires de contribuer au mieux-être de la communauté, ce programme profitera à toute la population, tant dans les collectivités urbaines que rurales, et particulièrement aux personnes qui sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19.

Processus de demande

Les organismes de bienfaisance, les communautés autochtones, les OBNL enregistrés et les municipalités ont jusqu’au 9 mars, 17 h, pour déposer une demande de financement pour des projets qui créent des espaces publics sécuritaires et vivants, améliorent les options en matière de mobilité et fournissent des solutions numériques. Le tout se fait en ligne via le [www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/chci/].

Il est aussi possible de communiquer avec Anny Champoux, chargée de projet à la Fondation Laurentides, pour avoir davantage de renseignements sur ce programme (info@fondationlaurentides.org ou 450 987-0552).