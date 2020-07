Nouvelle distribution de couvre-visages dans les transports en commun

En prévision de l'entrée en vigueur du port obligatoire du couvre-visage dans les transports publics, exo poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des usagers. En ce sens, il y aura distribution de couvre-visages lavables et réutilisables au terminus de Sainte-Thérèse le lundi 13 juillet. Les équipes d'exo seront sur place lors de la période de pointe du matin.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé le 30 juin dernier son intention de rendre obligatoire le port du couvre-visage dans les transports collectifs. Les organismes publics de transport collectifs, dont exo, sont en attente des modalités du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de cette directive.

Bien que les activités reprennent, il faut garder en tête que le coronavirus est toujours présent. Ainsi, en complément au port du masque, il est important de continuer de respecter les directives gouvernementales liées à la distanciation et d’appliquer les consignes sanitaires habituelles, soit se laver les mains fréquemment; éviter de toucher son visage; tousser ou éternuer dans le creux de son bras; rester à la maison si on est malade; éviter de manger dans les transports collectifs; et respecter, lorsque possible, les règles de distanciation sociale.