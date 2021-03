Les résidents du Manoir Fontainebleau remplis d’espoir

C’est le jeudi 25 février que les 134 résidents et 22 employés du site résidentiel pour aînés Manoir Fontainebleau, à Blainville, ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Vers 10 h, c’est Paul-Émile Germain qui fut le premier vacciné. «Ça a très bien été, ça s’est passé assez vite. L’infirmière a pris le temps de m’expliquer tout le processus, elle m’a aussi expliqué les effets secondaires possibles, que je n’ai pas eus d’ailleurs. Franchement, c’était une belle journée, tout était beau!»

Grâce à une étroite collaboration entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et la coordonnatrice des soins de la résidence, la clinique de vaccination s’est déroulée comme prévu. Sous la formule de vaccination à la porte, les résidents devaient préalablement déposer une chaise devant la porte de leur appartement et les infirmières cognaient aux portes des résidents lorsque le moment de la vaccination de leur étage était venu. Cette formule, qui élimine la notion de retard, fut fort appréciée puisque les résidents pouvaient vaquer à leurs occupations en attendant leur tour.

«J’avais peur des vaccins parce que j’avais eu mal auparavant, mais le vaccin de la COVID-19 ne m’a même pas fait mal : je n’ai rien senti ! L’infirmière qui nous vaccinait a pris le temps de discuter avec moi et elle était tellement fine. En plus, on a eu des biscuits et du café», confie Pierrette Forget, résidente depuis plus de 10 ans au Manoir.

«L’heure est à la fête ici ! On sent l’anxiété s’atténuer. Grâce à l’étroite collaboration entre le CISSS et notre bureau des soins, tout s’est déroulé pour le mieux. Nous sommes grandement reconnaissants du soutien qui nous a été apporté», mentionne la directrice du Manoir, Johanne Gravel.

Elle ajoute que l’annonce de l’assouplissement des mesures pour les résidences leur permet d’offrir à nouveau quelques activités contribuant à prévenir le déconditionnement. Ainsi, la vie quotidienne reprend son cours graduellement, mais de façon différente, avec l’application des gestes de prévention comme l’hygiène des mains, le port du masque, la distanciation physique de deux mètres et l’absence de partage d’objets.