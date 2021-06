Le VacciBUS Laurentides sillonnera la région des Laurentides dès le 19 juin

La ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a souligné aujourd’hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le lancement du VacciBUS Laurentides.

Le VacciBUS, une initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides en partenariat avec exo, est un autobus qui a été spécialement aménagé pour prendre la forme d’une unité mobile de vaccination sans rendez-vous. Il ira à la rencontre des gens de la région à compter du 19 juin, et ce, pour toute la période estivale.

Le VacciBUS compte sur une équipe d’une vingtaine de professionnels qui sera présente dans divers événements et endroits très fréquentés ou encore dans une municipalité afin de faciliter l’accès à la vaccination.

La vaccination s’y fera aussi facilement et rapidement que dans un site de vaccination traditionnel, mais cette fois, l’acte vaccinal se fera à même l’unité mobile où quatre à six personnes pourront se faire vacciner à la fois.

Il sera possible d’y recevoir soit une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19, toujours selon les allocations de doses disponibles. Il est prévu que le VacciBUS Laurentides administre approximativement entre 150 et 250 doses par jour.

«Je suis très fière que les équipes du CISSS aient opté pour cette initiative à la fois flexible et efficace pour rejoindre les gens de notre région. Je les remercie pour leur inventivité et leur engagement. Cette solution nous permettra d’augmenter le nombre de personnes vaccinées chaque jour. C’est ainsi que nous pourrons revenir à une vie plus normale, et le plus vite sera le mieux pour l’ensemble de notre collectivité», fait valoir Mme Girault.

Tous les détails concernant l’itinéraire du VacciBUS sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides.