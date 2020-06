Le spectacle de Mario Pelchat annulé

La Fondation de l’église historique de Saint Eustache est bien forcée de s’y résoudre, il lui sera impossible de tenir le concert-bénéfice prévu le samedi 29 août, soirée qui devait mettre en vedette le chanteur Mario Pelchat et le fameux chœur des Prêtres qui l’accompagne depuis 2017.

«Afin de respecter les normes et dans un souci de préserver la santé de tous, nous sommes dans l’obligation d’annuler ce concert», a fait savoir la Fondation, via un communiqué transmis aux médias. Cet événement passe donc au couperet, au même titre que toutes rassemblements publics qui étaient programmés jusqu’au 31 août, selon ce qu’ont décrété le gouvernement du Québec et les autorités sanitaires, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Des pertes importantes

«Nous estimions des revenus nets de 50 000 $ à 55 000 $, incluant la vente de billets, de boissons, d’articles promotionnels et de commandites», a fait savoir le présidente de l’organisme, Monique Paquette, par la suite, confirmant du même coup que l’annulation de ce concert affectera grandement la Fondation puisqu’on avait bon espoir, tout comme ce fut le cas l’an dernier, de vendre la totalité des billets. Il en restait autour de 750, au moment du décret.

«Compte tenu également que toutes nos activités de collecte de fonds prévues en 2020 sont annulées, nous comptons maintenant sur les dons des entreprises, des commanditaires et du public», d’ajouter Mme Paquette

Bien qu’il s’agisse d’une activité de financement majeure, pour la Fondation, les détenteurs de billets qui le désirent pourront être remboursés sur demande dès qu’il sera possible de rouvrir la billetterie du Centre d’art La petite église ou encore via Ticketpro. Ils auront alors jusqu’au 30 septembre pour se manifester.

Il est également possible de verser le montant du billet en don à la Fondation, en complétant une petite fiche d’informations disponible sur la page web annonçant le concert [fondation-eglise-st-eustache.ca], pour émission d’un reçu aux fins de l’impôt 2020, ou en contactant la Fondation, au 438-492-8581.

«Nous tenons à remercier tous nos donateurs et fidèles partenaires pour leur support. Nous leur partageons amour et réconfort en ces circonstances exceptionnelles, en espérant les retrouver bientôt avec de nouvelles activités, événements et surprises», exprimait également Mme Paquette,

L’an dernier, Gregory Charles et Kim Richardson, accompagnés de nombreux choristes et musiciens, avaient offert un concert intitulé Cœurs en chœur (gospel et chanson française) qui avait fait salle comble (930 personnes) et permis aux organisateurs de dégager des profits de 56 000 $.

La Fondation

Organisme à but non lucratif, la Fondation de l’église historique de Saint-Eustache consacre ses énergies à la sauvegarde de ce bâtiment historique construit entre 1780 et 1783, pourvu d’une nouvelle façade en 1833, ravagé par les flammes, le 14 décembre 1837, alors que les troupes du général Colborne utilisaient les grands moyens pour déloger les Patriotes qui s’y étaient réfugiés (70 d’entre eux, y compris le docteur Jean-Olivier Chénier, périront), puis reconstruit en 1841.

Les fonds recueillis l’an dernier, dans le cadre du concert Cœurs en chœur, tout comme ceux qui auraient dû l’être dans le cas précis du spectacle de Mario Pelchat, sont consacrés à la restauration, amorcée en 2019, de la fenestration du bâtiment.