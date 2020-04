Le nombre de Québécois infectés grimpe à 11 677

Aujourd’hui (vendredi), on recensait 11 677 cas de Québécois atteints du COVID-19, pour une augmentation de 765 au cours des 24 dernières heures.

Sur le plan des décès, on en a enregistré 25 supplémentaires pour atteindre un total de 241.

Quelque 733 personnes sont hospitalisées (en hausse de 54), dont 186 aux soins intensifs, pour une encourageante baisse de 10 comparé à la veille.

Le total de cas dans les Laurentides est maintenant de 545, en hausse de 39 depuis hier.

CHSLD

Profitant de la conférence de presse quotidienne, le premier ministre François Legault a parlé, une fois de plus, de la situation dans les CHSLD.

«On va continuer à avoir des décès, en particulier dans les CHSLD», mais «on va tout faire pour sauver un maximum de personnes» a dit M.Legault.

Le premier ministre d’ajouter qu’«on va s’assurer que dans chaque CHSLD (on a) la bonne méthode, on fait les tests de dépistage et (pour le personnel soignant) on utilise le bon matériel de protection».

Les Québécois

François Legault a également rendu hommage à «nos anges gardiens qui ont sauvé des centaines de vie» depuis le début de la crise.

S’adressant directement à la population, il dira que «les 8 millions et demi de Québécois, quand on se met ensemble, il n’y a rien qui peut nous arrêter…»