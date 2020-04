Le nombre de cas au Québec monte à 10 912

Aujourd’hui (jeudi), on recensait 10 912 cas de Québécois atteints du COVID-19, pour une augmentation de 881 au cours des 24 dernières heures.

Sur le plan des décès, on en a enregistré 41 supplémentaires pour atteindre un total de 216.

Quelque 679 personnes sont hospitalisées (en hausse de 47), dont 196 aux soins intensifs, pour 75 de plus que la veille.

Le total de cas dans les Laurentides est maintenant de 516, en hausse de 57 depuis hier.

Devoir de mémoire

Au cours de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault est revenu sur le dossier des aînés pour préciser que 99 % des décès depuis le début de la crise ont été enregistrés chez des gens de 60 ans et plus, dont 90 % chez les plus de 70 ans.

Il a d’ailleurs tenu à rendre hommage aux aînés du Québec, en se disant d’avis que les Québécois on «une espèce de devoir de mémoire» envers les aînés qui «nous ont légué une société plus juste, plus riche et plus belle».

CHSLD

M.Legault a aussi parlé de la situation dans les CHSLD du Québec, dont six en particulier qui se retrouve dans une position précaire sur le plan de la propagation de la COVID-19.

Le premier ministre a précisé qu’on a ajouté quelque 450 médecins et un millier d’infirmières et autres dans les CHSLD pour tenter d’améliorer les choses.