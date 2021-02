Le centre de santé recrute du personnel pour la vaccination contre la COVID-19

Depuis plusieurs semaines, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides met beaucoup d’énergie à préparer la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19. À l’approche de la livraison des prochaines doses de vaccins, le recrutement de personnel nécessaire au bon fonctionnement des cliniques de vaccination est toujours en cours.

Rappelons que ces cliniques entreront en fonction au cours des prochaines semaines. «À l’heure actuelle, les besoins se font ressentir principalement en matière de vaccinateurs et d’injecteurs», précise Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Néanmoins, toute personne désirant s’impliquer est également invitée à déposer sa candidature sur le site Internet jecontribuecovid19.gouv.qc.ca afin de répondre également aux autres besoins, tels que ceux d’aides de service et d’agentes administratives.

Plusieurs professions sont autorisées à pratiquer les actions de vaccination et d’injection, dont les infirmières, inhalothérapeutes, médecins, pharmaciens et sages-femmes. La liste complète est disponible sur la page dédiée au recrutement du personnel de vaccination au www.santelaurentides.gouv.qc.ca.

Au total, plus de 1 000 personnes seront nécessaires dans les Laurentides pour contribuer de près ou de loin à administrer les vaccins. C’est pourquoi la direction du CISSS des Laurentides fait appel à la population afin de venir prêter main-forte au personnel déjà actif. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée au recrutement du personnel de vaccination, à la section Carrière du site Internet santelaurentides.gouv.qc.ca.