La Fondation Laurentides participe au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire

La Fondation Laurentides annonce qu'un financement de 1 125 000 $ est disponible afin de soutenir les organismes de bienfaisance locaux répondant à la COVID-19.

L’organisme participe au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) annoncé par le gouvernement fédéral, lequel prévoit un investissement de 350 millions de dollars à l’échelle canadienne.

«C’est un coup de pouce indispensable aux efforts faits par les organismes communautaires qui sont directement affectés par la crise et qui voient la demande pour leurs services exploser. Nous travaillerons d’arrache-pied pour nous assurer que ces fonds soient transférés le plus rapidement à la communauté, afin que personne ne soit laissé pour compte», souligne le président de la Fondation Laurentides, André Marion.

Depuis le 22 mai, la Fondation Laurentides accepte les demandes de financement des donataires reconnus. Les subventions peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour couvrir les besoins en personnel ou en ressources, acheter de l’aide, etc. Le financement sera accordé de façon continue jusqu’en juillet 2020. Les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires sont invités à visiter le site Web de la fondation pour connaître les critères d’admissibilité et autres informations pertinentes liées au FUAC.