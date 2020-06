La Fête nationale sera tout de même célébrée à Sainte-Thérèse

On enjoint le milieu culturel à faire preuve de créativité, par les temps qui courent, et il semble qu’on avait pris les devants, à la Ville de Sainte-Thérèse, en imaginant une Fête nationale nouveau genre qui prévoit un vote populaire, de l’animation de rue et trois spectacles ambulants.

«Puisqu’il est impossible de tenir des rassemblements et de convier les citoyens à une grande fête, les festivités viendront à eux. Avec les prestations musicales et l’animation qui leur seront offertes, ceux-ci auront la chance de festoyer sans quitter leur domicile», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant qui avait dû se plier aux directives gouvernementales et consentir à l’annulation de toutes les activités de rassemblement jusqu’au 31 août, ce qui signifiait de faire une croix sur une programmation estivale culturellement chargée, dans cette municipalité.

Trois spectacles ambulants

Or, les citoyens de Sainte-Thérèse sont tout de même conviés à la fête, le mercredi 24 juin, alors que des artistes performeront pour eux sur de véritables scènes roulantes qui défileront dans les rues. Trois parcours sont alors prévus pour autant de camions à plateforme qui favoriseront la tenue de ces spectacles ambulants qui feront évidemment la part belle à la chanson québécoise et à notre folklore national.

D’abord, le violoniste Éloi Amesse et le guitariste Éric Bégin unissent leurs voix et leurs instruments dans un duo extrêmement sympathique appelé Les Veuves Joyeuses, joli nom et beau prétexte pour puiser à plein dans le répertoire cité plus haut. Ils en profitent pour créer une ambiance festive qui annonce un effet d’entraînement.

La guitare et la très belle voix de Steve Provost résonneront également dans l’espace thérésien, en ce 24 juin. L’auteur-compositeur-interprète originaire de Brébeuf, dans les Laurentides, s’était fait connaître à l’écran de Star Académie, en 2005, et mène une carrière ponctuée jusqu’ici par la parution de deux albums au accents pop-folk, Au fil du temps (2012) et Le grand six pieds (2018). Il y fait entendre des chansons originales, tout comme il s’autorise à revisiter certaines chansons ancrées dans la tradition québécoise.

Enfin, Sainte-Thérèse accueillera Les Jacks, c’est-à-dire Maxence Lapierre et Frédéric Dionne, un duo d’auteur-compositeurs-interprètes qui excelle également dans la reprise des classiques de la chanson. Contrebasse, guitare, ukulélé, batterie et voix sont les matériaux de base de leurs chansons figurant sur les EP Lever l’encre, Hold you et Aller simple, et c’est évidemment sur la scène que ces musiciens formés au Collège Lionel-Groulx aiment bien se faire valoir.

Votre chanson préférée

À noter que les parcours apparaîtront bientôt (si ce n’est déjà fait) sur le site Web de la ville, au [www.sainte-therese.ca]. On vous indiquera l’heure approximative à laquelle les camions se déplaceront sur les rues. De l’animation est également prévue sur ces mêmes parcours, un mandat qui a été confié à Monsieur Gazon, Gabraël et Le Tandem à vélo. Le résidants sont évidemment invités à sortir sur leur balcon ou leur parterre pour applaudir les artistes. On vous encourage également à décorer votre maison et à revêtir vous-mêmes les couleurs de la Fête nationale.

Par ailleurs, depuis lundi dernier et jusqu’au 15 juin, tous les Thérésiens sont invités à se rendre sur la page Facebook de la Ville, où ils pourront voter pour leur chanson québécoise préférée parmi les quatre suivantes: J’entends frapper, de Michel Pagliaro ; Julie, des Colocs ; Illégale, de Marjo ; et La Danse à St-Dilon, de Gilles Vigneault. La chanson qui aura cumulé le plus de vote sera interprétée par l’auteure-compositrice-interprète Gabriella, le 24 juin, sur la même plateforme.