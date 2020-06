Honneurs et bourses pour les athlètes de la région

Malgré la pandémie de la COVID-19 qui bouleverse les habitudes des organismes de la région, le Fonds de l’athlète des Laurentides (FAL) a tenu, en collaboration avec Loisirs Laurentides, la 17e édition de son Gala annuel, lequel s’est cependant déroulé cette année selon une formule virtuelle.

L’événement, auquel près de 100 personnes ont pris part, dimanche dernier, via Facebook a permis de désigner six athlètes féminins et masculins de l’année dans autant de catégories. Au total, 18 athlètes aspiraient aux grands honneurs.

Dans la catégorie «Élite», Laurence Roux (trampoline), de Blainville, et Benjamin Tessier (plongeon), aussi de Blainville, l’ont emporté. Dans la catégorie «Relève», la palme est revenue à Julianne Sarrazin (vélo de montagne), de Prévost, et à Nicolas Rivard (cyclisme sur route), de Bois-des-Filion. Et dans la catégorie «Espoir», Arianne Forget (ski alpin), et Thomas Allard-Vertriest (ski de fond), tous deux de Prévost, ont aussi été honorés par le jury

Des bourses totalisant 28 000 $

Également, pas moins de 51 athlètes provenant de 19 municipalités différentes et représentant 21 disciplines sportives se sont partagés, dans six catégories, des bourses variant entre 350 $ et 1 000 $. En tout, 28 000 $ leur ont été distribués.

Pour le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, les boursiers sont Norbert Peter Andras (judo), Sarah Corbeil (gymnastique), Alexis Kearney (judo),Louis-Napoléon Lamontagne (cyclisme sur route), Noémie-Rose Nadeau (plongeon),

Philippe Thibodeau (judo), Laurence Roux (trampoline), Benjamin Tessier (plongeon), Simon Lavergne-Roberge (volleyball), Melissa Bitar (athlétisme), de Blainville, Samuel Couture (cyclisme sur route), Pénélope Primeau (cyclisme sur route), Olivier Desrosiers (escrime), Camille Primeau (cyclisme sur route), Matt Cullen(plongeon), de Rosemère, Étienne Guénette (natation), Anthony Paradis (patinage artistique), de Boisbriand, Laurie-Ann Desormes (athlétisme), Laurence Huard (volleyball) de Lorraine, Nicolas Rivard (cyclisme sur route), de Bois-des-Filion.

Et pour la Ville de Mirabel, enfin, les boursiers sont Justin Renault (patinage de vitesse) et Heidi Sleigher (gymnastique).