Geneviève Boucher propose Le briseur d’Os

L’auteure eustachoise Geneviève Boucher lance son deuxième roman, en même temps qu’elle se joint au Feuilleton des pousses, initiative destinée à promouvoir la littérature de façon originale en ces temps de pandémie.

Le briseur d’Os, tel est le titre de ce deuxième opus s’adressant à un lectorat «jeune adulte» et racontant l’histoire d’Osélia Lapointe, une jeune femme qui porte en elle le souvenir amer de sa relation avec Olivier Simard, qu’elle considérait comme son meilleur ami, son confident et son âme sœur… et qui a trahi sa confiance dans des circonstances que l’on connaîtra en cours de lecture, puisque leur route doit à nouveau se croiser, cinq ans après que les ponts eurent été coupés.

Le Feuilleton des pousses

Publié aux éditions Luzerne Rousse, Le briseur d’Os, n’est disponible pour l’instant qu’en version numérique, il fait cependant partie, avec six autres titres, du projet Feuilleton des pousses par le biais duquel sa livraison se trouve fractionnée, c’est à dire que les lecteurs en recevront une partie chaque mois, pendant toute une année, et pourront suivre l’histoire à la manière d’un roman-feuilleton, une pratique maintenant révolue mais qui fut très populaire dans les journaux, à une certaine époque.

La maison d’édition Luzerne Rousse a été fondée en 2016 et se spécialise dans la litérature jeune adulte, terme qui englobe généralement le lectorat des 12-30 ans. Le Feuilleton des pousses s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à maintenir le cap et à promouvoir le travail des auteurs, en cette période difficile. Site Web : [luzernerousse.com]

Geneviève Boucher

Quant à Geneviève Boucher, nous avions souligné la parution de son premier roman intitulé Émeraude, paru à la fin de la dernière année chez Andara éditeur, une maison blainvilloise spécialisée dans la littérature jeunesse. Cet ouvrage, destiné aux 13 ans et plus, était le premier d’une trilogie intitulée Gemme.Dans ce roman, où se côtoient le réel et le fantastique, l’auteure raconte l’histoire de Caroline Éthier, une adolescente montréalaise que le destin mène jusqu’à Rivière-du-Loup, où elle devra compléter sa dernière année à l’école secondaire, là où elle se retrouvera au cœur d’un triangle amoureux.